Espera Guanajuato que próximo gobierno federal sí apoye al campo

León, Gto.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (Sdayr) de Guanajuato, Paulo Bañuelos Rosales, espera que con el próximo cambio de administración federal haya más “voluntad” para apoyar al campo de Guanajuato, ya que dijo que durante los últimos seis años estuvieron en el abandono.

Local Reafirma Ale Gutiérrez compromiso por fortalecer seguridad en zonas rurales

Bañuelos Rosales mencionó que esperan que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo y Libia Dennise García Muñoz Ledo tengan una buena relación ya que aseguró que pese a que él mantiene un buen diálogo con la federación no bajan recursos para el estado.

"Libia (Dennise García) ha dicho que va a tener una buena relación con la presidenta electa Claudia (Sheinbaum Pardo Pardo) y me parece bien, pero, nosotros tenemos buena relación con este gobierno, sin embargo, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, nunca le ha dado un cinco a Guanajuato, le dan fertilizante a las zonas temporaleras, pero la gran mayoría que es productiva se le tendría que estar apoyando", dijo.

El funcionario estatal detalló que hay muchos sectores del campo que están desprotegidos y que de no ser por el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, estarían batallando como en otros estado donde la federación no les da recursos económicos.

“A los de agricultura protegida no hay un cinco que le de a esa gente, a los de mejoramiento genético no hay, para tecnificar al campo con goteo no le dan un cinco, a los de drones de esta maquinaria nada, simple y sencillamente yo creo que en Guanajuato si no hay sido por el gobernador Diego yo creo que el campo de Guanajuato estuviera sufriendo como sufre Sinalo, Michoacán, varios estados”, añadió.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Local Analiza Ayuntamiento de León propuesta para la reestructura de dependencias

En este tenor, el titular de Sdayr comentó que aunque la federación asegura invertir miles de millones de pesos en el campo, no se ve reflejado en una mejor infraestructura y tecnología para su desarrollo.