Espera Fashion Days a 50 mil invitados en redes sociales

León, Gto.- Fashion Days SMA en su 8va edición busca reactivar la economía en el estado e incentivar el turismo de moda en Guanajuato. Espera más de 50 mil invitados en redes sociales y 200 invitados presenciales oriundos de León, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, Los Cabos y de países como Argentina, Guatemala y Miami.

Blanca Salinas creadora y directora de la plataforma latinoamericana de moda con causa, informó en entrevista exclusiva para El Sol de León, “buscamos que Fashion Days SMA sea el escenario que cuadre con la colección que presentan y así inspirar a la gente a comprar estas colecciones”.

Informó que el 80% de los asistentes al evento son de fuera de Guanajuato y de alto nivel, por lo que su gasto promedio es de 3 mil pesos diarios.

“Fuimos pioneros en formato multi-venue, crear diferentes escenarios para cada colección, potenciar que la gente viaje persiguiendo tendencias y llevar la moda con causa, al demostrar que esta es un gran vehículo para ayudar”,recalcó.

Blanca Salinas comentó que cumplen cinco años del proyecto y en esta ocasión las grandes sorpresas serán la muestra de la playa en San Miguel de Allende y que por primera vez salen hacia Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional.

Promueven turismo de moda



Fashion Days SMA apoyará a los diseñadores del estado al promoverlos al lado de creativos nacionales e internacionales, pues presentan figuras de la talla de Pineda Covalin y extranjeros como Isabella Springmuhl Tejada.

Presentarán lo más reciente en tendencias de moda Lydia Lavin, quien hace una colección especial para San Miguel de Allende que se llama “Callejoneada” y las modelos pasarán por la calle para presentar los diseños. También participan los creativos Bernarda, Edher Gin, Germán Ruíz, Ibraina, Ignazio Spinoza, Isabella Springmühl, Iván Ávalos, Jesús de la Garsa, Josefina by Vero Solís, Lucio Moreno, Pánuco, Pineda Covalin, Tanya Moss, Yeshua Herrera y Yoemo, después terminan el hotel Rosewood.



La directora comentó que el 3 de noviembre comienzan con la callejoneada, el 4 de noviembre en Valle de los Senderos estarán en el viñedo Los Senderos, presentarán cuatro colecciones y tienen una gran sorpresa es que regresa Isabella Springmuhl, protagonista de un documental de Netflix, gracias al evento que la proyectó a nivel internacional.

El leonés Germán Ruiz, finalista del concurso Crearé, presentará sombreros que elabora con materiales locales y calzado de piel, también estará Lucio Moreno, Guanajuatense que ha dado un gran impulso al clúster de la piel en León.

Impulsan los tejidos mexicanos



Dijo que habrá colecciones en combinación con comunidades de artesanas tejedoras con Fabio, que presentará vestidos de novia hechos a mano tejidos por comunidades mayas en combinación con las argentinas.

También habrá drama y alta costura con Iván Ávalos, así como la cultura de Pineda Covalin que plasmará la parroquia de Dolores Hidalgo, donde se presentarán cinco colecciones.e Pueblo Mágico de Dolores Hidalgo.





En la ruta del vino entre San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo habrá actividades en las que incluyeron a empresarios de hoteles, restaurantes, viñedos a fin de lograr la reactivación económica. Habrá un brunch donde presentan parte de la gastronomía del estado y en los cócteles promueven la cerveza, el mezcal, los vinos que se producen en Guanajuato.

La directora adelantó que para la 9a edición de abril-mayo del siguiente año tiene que ver con la equitación e invitó a sumarse a reactivar al estado a enseña al estado y las marcas mexicanas, lo que es importante para industria de la moda y sobre todo al saber que apoyan con una gran responsabilidad social.

Apoyarán a Crisma y al DIF



En la séptima edición inauguraron el Centro de Rehabilitación de CRISMA de la Fundación Vamos México,presidida por Marta Sahagún y se acaba de inaugurar el tanque de terapia más grande de Latinoamérica, y está la segunda etapa en construcción.





El lugar atiende cerca de 500 personas, de las cuales 300 son niños de bajos recursos con discapacidad neuronal y motriz. La terapia cuesta cerca de 70 mil pesos anuales .

El monto que se recaude también se destinará al DIF de Dolores Hidalgo, que se canalizará a sus niños con discapacidad.

Impulsan sector moda

Comentó que la pandemia afectó a la moda en Guanajuato a tal grado que no había plataformas ni aparadores, pero quienes no habían incursionado al tema digital tuvieron que hacerlo, hubo casos subieron muy sus ventas en línea como “Josefina” de Vero Solís que cerró sus tiendas físicas porque no se da abasto con lo digital.

A través de la campaña #yocompromodamexicana invitaron a diseñadores, personalidades y periodistas a incentivarlos a comprar en línea. Una de los fenómenos que se dio mucho en la industria es que las colecciones que eran de cóctel y formales estuvieron quietas porque no había donde lucirlo “pero hubo diseñadores que sacaron líneas de casa, líneas confort, todos se trataron de acoplar en lo general”.