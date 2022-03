Espera Coparmex que mensaje de AMLO no afecte acuerdos Europeos

Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Zona Metropolitana León, se espera que no se afecte la relación con Europa, luego de la respuesta que emitió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hacia el parlamento europeo, el cual busca defender los derechos de los periodistas en México.

“Yo espero que no se vean afectados acuerdos internacionales con Europa, porque no es la primera cosa que el presidente de la República realiza hacia Europa, primero con la pausa en contra de España y ha habido varios eventos; entonces habrá que ver que sus acciones no trascienden en la parte económica y esa relación tan fraternal que tenemos con el continente, tenemos varios tratados con la Unión Europea”, destacó.

Cabe resaltar que el viernes 11 de marzo, el parlamento Europeo aprobó un resolutivo en el que exige a las autoridades mexicanas garantizar la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de los derechos humanos, ya que observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por parte del gobierno hacia periodistas y su labor de informar.

Sin embargo en la respuesta a dicho resolutivo por parte del presidente de México, se puede leer lo siguiente:

“Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país”.

Por lo anterior Héctor Rodríguez Velázquez dijo que es lamentable que el presidente de la República Mexicana se exprese de esa manera con diputados de Europa, siendo un reflejo de lo que es el Gobierno Federal.

“Sin duda fue una respuesta visceral, sin forma y sin fondo, de un Gobierno como lo es el Gobierno de la República, esa respuesta que hasta hubo miembros de su partido que la desacreditaron al principio, decían que era fake news, entonces eso cómo se ve y cómo impacta la imagen de los mexicanos en el mundo exterior”, expresó.

El presidente de la Coparmex en León, dijo que el presidente de México debe enfocarse en dar certeza a los periodistas quienes son un sector sumamente importante para el país, ya que los medios de comunicación buscan informar con certeza a la población y por lo tanto se debe de tener protección y libertad de expresión a quienes se dedican a la información.

De acuerdo con medios internacionales, en lo que va del 2022 han sido asesinados 7 periodistas en México, sumando ya un total de 152 periodistas y activistas de los derechos humanos a los que se les ha arrebatado la vida en lo que va de la actual administración del presidente López Obrador.

Además la impunidad de los asesinatos prevalece en más del 90 por ciento de los homicidios de periodistas y en el 99 por ciento de los defensores de derechos humanos, de acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación.

Acuerdos Internacionales entre México y la Unión Europea

El 13 de mayo de 1996, el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea aprobó el mandato de negociación para el nuevo acuerdo entre la Unión Europea (UE) y México. Las negociaciones de dicho acuerdo comenzaron en octubre de 1996 y finalizaron en julio de 1997.

El 8 de diciembre de 1997, México y la Unión Europea firmaron un acuerdo compuesto de tres instrumentos que servirían como fundamento legal para la nueva relación bilateral: el Acuerdo Global, que sienta las bases para la negociación del tratado de libre comercio (TLC) entre México y la Unión Europea; el Acuerdo Interino, que establece los mecanismos y el formato para lograr la liberalización comercial; y el Acta Final.

El Acuerdo Interino, vigente hasta la ratificación del Acuerdo Global, permitiría a las partes aplicar con rapidez las disposiciones de aquél referidas al comercio de bienes y cuestiones relacionadas con el comercio. Fue aprobado por el Senado Mexicano y por Parlamento Europeo el 23 de abril de 1998 y el 13 de mayo de 1998, respectivamente. Después del intercambio de los instrumentos de ratificación correspondientes entre las partes, el Acuerdo entró en vigor el día 1º de julio de 1998.

Con la primera reunión del Consejo Conjunto, el 14 de julio de 1998, se marcó oficialmente el inicio de las negociaciones para establecer una zona de libre comercio. Nueve rondas de negociación se llevaron a cabo, entre noviembre de 1998 y noviembre de 1999. Las negociaciones del TLC México-UE concluyeron el 24 de noviembre de 1999.

México y la UE concretaron un Acuerdo Global en el año 2000. Las negociaciones para la modernización de ese acuerdo echaron a andar en 2015, y los capítulos comerciales quedaron resueltos en 2020. A pesar de que se han logrado acuerdos en principio para varios temas, falta diálogo para que el tratado entero se cierre y se firme.

El documento incluirá, además de acuerdos arancelarios, disposiciones en materia de derechos humanos, derechos laborales, estándares medioambientales e incluso combate a la corrupción.