Especialistas en psicoterapia, ofrecen sesiones de meditación a través de Facebook

Las especialistas en psicoterapia, Luz María Medina y Virginia Velez, ofrecen sus conocimientos en materia de salud mental para ofrecer sesiones gratuitas de meditación en Facebook, con el programa “11:11 acompañándonos en el confinamiento”, cuya labor consiste en once meditaciones en once días en donde se trabajan distintas emociones, y se obtiene conocimiento.

Las sesiones de terapia se encuentran en la página de Facebook Medina & Velez-Psicoterapia y Desarrollo Humano y en Instagram Media y Velez, en entrevista con El Sol de León Virginia Velez compartió que se trata de técnicas de meditación “Mindfulness” destacó Virginia “muy efectivas para resolver cualquier situación que traen las personas, ahorita con esto del coronavirus pensamos cómo poner nuestro granito de arena, sabemos que todo esto funciona y cómo hacerlo llegar a las personas, está dando fruto”, dijo Velez.

“Son once meditaciones durante once días continuos, se llama 11:11 once, son meditaciones de Mindfulness que están enfocadas a todas las emociones y las cosas que se mueven estando en casa, para tratar cada uno de los puntos que a nuestro parecer son los más importantes en este momento, que pueden influir en las relaciones con el esposo, los hijos y la familia”.

Luz María Medina y Virginia Velez comparten estas meditaciones y además otros consejos para relajarse, la psicoterapeuta comentó que se trabajan emociones como la frustración, el miedo, la incertidumbre “cada una va enfocada a un tema de este tipo, empezamos con El Día de la tierra, aceptando mis emociones, otra meditación es llamada la montaña, está enfocada a manejar el cómo sentirte fuerte, cada uno de nosotros a estar en nuestras casas ya no está haciendo lo que normalmente estaba haciendo, cómo fortalecerse desde adentro y eso lo proyectas después, otra es la laguna que es como una metáfora de en realidad lo que somos nosotros”, dijo en entrevista con la OEM Virginia Velez.

Los videos están a disposición de en Facebook a disposición a cualquier hora, material audiovisual que va acompañado de material gráfico en el que se dan consejos como consejas para relajarse en el confinamiento y rutinas.

“Creo que es todo, la mente es todo, la meditación en realidad es una técnica, ¿para qué? para que tu manejes tu propia mente, muchas veces no nos damos cuenta y pensamos que la mente nos maneja y nos lleva donde quiere y no es así, nosotros podemos manejar nuestra mentes avece decimos hay me hiciste esto y nadie te hace nada tu eres lo que hace la otra persona y tu reaccionas”, mencionó la especialista en psicoterapia Virginia Velez.

La frase:“Pensamos buscar la felicidad afuera, estar contento, estar tranquilo, todo eso ya está dentro de nosotros” dijo Virgina Velez.