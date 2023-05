Escuelas y trabajo para combatir la inseguridad

El coronel Jorge Nuño Jiménez, director del Centro Estudios Económicos y sociales del Tercer Mundo, Asociación Civil sin fines de lucro, órgano consultivo de las Naciones Unidas mencionó que para terminar con la inseguridad lo que el Gobierno Federal tanto estatal es invertir en escuelas y trabajo.

Lo anterior, mencionó durante su plática denominada Las Nuevas Tecnologías y revolución del conocimiento que se llevó a cabo por parte de Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, A.C en el Poliforum León.

“Lo que en el país se necesita son más trabajos y escuelas, las nuevas tecnologías crean una brecha crean desigualdades opulencia y pobreza extrema que crean conflicto”, comentó.

En este sentido, el coronel expresó que su conferencia fue un viaje en los confines del tiempo y del espacio en el cual hay un desarrollo tecnológico que ha transformado al mundo.

“El conocimiento es el centro del debate ordinario y la aplicación de la ciencia y la tecnología que ha atravesado y transformado las relaciones humanas principalmente en los sistemas de producción, organización social, de ciudades y multitudes”, comentó.

Nuño Jiménez, resaltó que se debe trabajar la parte ética y moral, “estamos reproduciendo seres que llegamos a androides parecidos al ser humano pero no son humanos que es aplicación tecnológica pero no debemos confiarnos porque no son seres humanos y no tienen alma y no tienen corazón ni emoción pero están gobernados por computadoras”.

Dijo que esto lleva a una regresión a la tradición a usar la técnica para el beneficio humano, no para el mercado, las tecnologías, debido a que los dueños de patentes y marcas son los dueños del saber.

“China todo lo patenta porque luego nos puede cobrar regalías hasta de la virgen de Guadalupe porque no lo patentamos, todo tiene que patentarse. México ha avanzado a pasos agigantados”, comentó.

Para finalizar expresó que para combatir la inseguridad se debe dar armas del saber, pero no todo se debe dejar a la tecnología pues ya todo es digital se perdió la tradición de la lógica pitagórica y destacó que el ser humano debe ser el centro del debate para mejorar y no vivir en una realidad virtual.