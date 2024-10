Es pionero el barrio de San Miguel con su primer escuela de baile sonidero

León, Gto.- El Barrio de San Miguel cuenta con una escuela pionera que enseña a bailar cumbia como tradicionalmente se hace en León combinando el doble paso, danzón, bolero y salsa, es “La auténtica y original escuela de baile San Miguel teacher Jenny Atilano”.

De acuerdo a Jenny Atilano quién tiene 37 años, platicó que a la edad de nueve años se apasionó por la música sonidera y fue que comenzó a bailar en diferentes espacios como lo era el Salón Buzos.

Además, mencionó que la ciudad solamente cuenta con dos escuelas que son la “Escuela de baile Las Arboledas de Aviña Gabriel y Vicky Aviña” y “La auténtica y original escuela de baile San Miguel teacher Jenny Atilano”, esta última ubicada en el Barrio de San Miguel en la calle Honda de San Miguel, es pionera de agrupaciones.

Nace la escuela de baile

“Nuestra escuela es la primera de todas, acabamos de cumplir cuatro años, nació porque antes nos reunimos en la esquina Río Usumacinta y Centenario. El Amaranta, fue el fundador del nombre de Escuela de baile San Miguel, entonces me habló conmigo y me dijo que quería que me hiciera cargo y yo le dije que sí, yo fui la que fundó las primeras playeras que fueron anaranjadas y unas blancas. Mandé hacer el logotipo de San Miguel Arcángel en relación a nuestro bonito barrio y porque somos devotos”, dijo Jenny.

Platicó que en “Baila Conmigo” del Sonido de la Dinastía Alex fue el primero que hizo que estrenaran sus playeras porque les hicieron una invitación para bailar en vivos y a partir de ahí empezó a pegar la escuela de San Miguel.

“Ya de ahí nos fuimos con Rockola, Pirata, Luz de Luna y participamos los días jueves, viernes, sábado y domingo con diferentes sonideros. Los jueves daba clases y les enseñaba el doble paso, danzón y su cumbia original como se baila en León, llegamos a bailar en Las Presitas, Vista Hermosa, San Juan Bosco y hemos participado en toda la ciudad de León”, afirmó la teacher.

Recordó que abrían shows y los sonideros les daba la oportunidad de exhibir dos canciones que son una cumbia y un doble paso y aparte Jenny compraba pirotecnia, prendía foquitos y a la gente eso le fascinaba.

“Es la escuela que más miembros ha tenido de todas las agrupaciones y escuelas, ha tenido como cinco generaciones y en este momento hay alrededor de 25 integrantes pero la escuela cuenta con más de 100 miembros”, manifestó y enseñamos los días viernes en el jardín y el gobierno municipal nos dio permiso de bailar junto a la fuente de San Miguel Arcángel y es una cooperación voluntaria”, dijo.

Peregrinación sonidera

Este año, Jenny podrá asistir a la novena Peregrinación Sonidera que se llevará el domingo 20 de octubre a partir de las 11:00 horas, pero sí participarán todos los integrantes de su escuela de baile.

“Estamos felices por ir a caminar hacia el Santuario de la Virgen de Guadalupe porque es nuestra madre, nosotros pensamos que lo hacemos de todo corazón porque es cada año y vamos representando a San Miguel Arcángel”, agregó.

Representación de León

En cuanto a representaciones, Jenny ha estado en San Luis Potosí y otros estados con otras escuelas que buscan demostrar su tipo de baile de cada entidad.

“Nos llaman la escuela impulsadora porque de nosotros han salido otras agrupaciones, impulsamos a que la gente haga deporte porque nosotros decimos que bailar es un deporte y hasta la fecha seguimos impulsando en la Unión Americana”.

De León para Wisconsin

Jenny se encuentra radicando en Wisconsin, para poder pasar “de mojada” tuvo varios intentos y fue a dar a la cárcel, en su último desafío portó su playera negra de San Miguel Arcángel y con devoción pidió pasar. Ahora que está en Estados Unidos fundó “La Internacional Escuela de San Miguel de Jenny Antillano”, ya estuvo con Kanos, Konga, Hello Music y esperan otros sonidos grandes de México.