Escasez de microcomponentes afectarían 100 mil empleos: AMDA

Arturo González Palomino, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) en Guanajuato, aseguró que los paros técnicos en General Motors y Toyota, sobre todo por escasez de microcomponentes afectarán cerca de 100 mil empleos de la industria automotriz en el estado.

Adelantó que podría ser hasta mitad incluso, hasta finales del 2022 o 2023 cuando se pueda regularizar la situación, lo que podría ocasionar un fuerte impacto en los trabajadores de la industria.

“Si un trabajador ganaba 15 mil pesos al mes, recibe el 50% de su salario por el paro que hay por la falta de microcomponentes” por lo que consideró que hay afectaciones sociales para los trabajadores y que la cadena de producción no pueda ir en el mismo sentido a lo que estaban acostumbrados.

Dijo que también los distribuidores de automotores están preocupados porque no tienen productos para vender “y si no vendemos no tenemos forma de cómo mantener nuestras plantillas laborales”.

Informó por otro lado que en agosto la exportación bajó en alrededor de un 25% “si exportábamos 10 vehículos o 100 vehículos, hoy solamente exportamos 75”.

Finalmente reiteró que es improbable que se atraiga alguna empresa de microcomponentes a México porque se requiere una inversión de entre 10 mil millones de dólares y 25 mil millones de dólares, porque esto podría solucionar el problema, pero dentro de siete años a 10 años, no el actual.