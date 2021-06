Escasez de carne de cerdo; porcicultores abandonan actividad por incosteable

La ausencia de programas de apoyo, precios de garantía en los granos, acceso a financiamiento y rescate del Gobierno, forman parte de las adversidades que enfrentan los productores de ganado porcino en León, situación que obligó a un 35 % de ellos a abandonado la actividad productiva por considerarla incosteable, aseguró su presidente de la Asociación Ganadera de Productores Porcícolas, Arturo Loza López.

La actividad porcícola ha dejado de ser rentable desde hace poco más de 10 años, aseguró Arturo Loza, la asociación local llegó a tener registros de hasta 700 productores, de ellos al 2019 solo sumaban 250 para el cierre del primer cuatrimestre del 2021, la cifra apenas llegó a los 140 socios activos.

El escenario

A decir del productor y líder porcícola el año 2021 pinta negro ya no estamos perdiendo como en el 2020, pero ahora sabemos que es una actividad que ya no es redituable. Un claro ejemplo es el hecho que desde hace más de 10 años ya no contamos con las grandes granjas como de la familia Fox que cada 6 meses producía hasta 3 mil crías.

También se retiraron aquellos grandes productores de la ciudad, Enrique Gómez Moreno, Fernando Díaz Peña, Pablo Moreno que fueron propietarios de grandes granjas que ahora ya no existen. El ejemplo más claro es que hace solo unos años, una de ellas que fue abierta rumbo al municipio de San Francisco en la zona de arroyo seco, que llegó a tener hasta 400 vientres, ahora luce vacía.

El incremento en el precio de granos como el sorgo y el maíz que pasaron de 4.5 a los 8 pesos kilo, por tonelada, precio que está supeditado a la oferta y la demanda, todo después que en León la producción del 2020 se perdió por la sequía y que vino a complicar el escenario para nosotros, detalló el porcicultor.

Ahora Tamaulipas y Nayarit, están abasteciendo de granos a productores en Guanajuato, Jalisco y otras regiones que viven similitudes en el escenario nacional. En el caso de Nayarit se dijo que se trata de producto procedente de países como Argentina y Brasil.

Guanajuato podría quedar fuera del top 10

Pero por otro lado, otras empresas han logrado empoderarse y crecer en la región como es el caso de la familia Romo de “huevo San Juan” que con sus 20 mil vientres figura como líderes en el estado de Jalisco, pero en Tepatitlán destaca Carlos Ramírez Peña, considerado en este momento uno de los grandes productores a nivel nacional de carne de cerdo, de quien se informó maneja en sus granjas hasta 70 mil vientres, y de quien se estima produce 560 mil lechones.

Ante este panorama, Loza López mencionó que Guanajuato abandonó su tercer lugar y con el riesgo de quedar fuera de los principales criadores y productores de carne de cerdo.

Desde hace años León dejó de abastecer el mercado de la Ciudad y estado de México, espacio que ahora es ocupado por municipios de Valle de Santiago y Celaya

Pa’ delante y hasta donde tope

Durante este año 2021 ya con la ausencia de muchos de los compañeros porcicultores, se ha recuperado solo una parte de lo perdido, pero el 2020 fue un año tan complicado que tuvimos que vender animales por debajo de su valor, dijo que cuando el precio de producción se estimó en los 28 pesos por kilo en pie y por pago recibimos desde los 18 a 20 como criadores y productores de carne tuvimos que absorber las pérdidas (el alimento, medicamentos, entre otros), que llevaron a la quiebra a más de los 100 ganaderos.

Han sido tres años muy críticos y lo que le sigue con el gobierno de López Obrador, pues el carnicero nunca perdió el sube el valor de la carne, pero el productor nunca recuperó sus inversión y finalmente paga los platos rotos. “En este momento no estamos perdiendo, estamos recuperando lo perdido, el cuantificar las pérdidas es muy difícil, solo basta voltear alrededor, son 10 años de decadencia la actividad productiva”, reiteró.

Arturo Loza López, finalizó informando que una última mirada del escenario que vive la actividad a la que por décadas ha ejercido, es el hecho al inicio del año 2020 en promedio eran emitidas 2 mil 300 guías promedio por mes hasta antes de la pandemia, ahora con el mejor de los meses se llega a 1,800 sin apoyos de gobiernos federales ni estatales que están detenidos, “solo Dios sabe a dónde vamos a parar o cuantos porcicultores vamos o van a terminar en funciones”.