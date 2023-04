Es una correlación tramposa la que hace el Presidente de México: Romero Pacheco

León, Gto.- El secretario para la Reactivación Económica de León, Guillermo Romero Pacheco, dijo que las declaraciones que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sobre los salarios de Guanajuato y el consumo de drogas de los trabajadores de las diferentes industrias se trata de “una correlación tramposa”.

Y es que el mandatario federal volvió a arremeter contra Guanajuato esta semana al señalar que los salarios que se ganan aquí son muy bajos y que muchos de los trabajadores tienen problemas de consumo de drogas.

“Es una correlación tramposa la que hace el presidente de salarios porque aparte yo les puedo dar el promedio de la industria, está en más de 12 mil pesos, no digo que sea un gran sueldo, pero no está en esas condiciones, ojalá mejore, hay toda la actitud de los empresarios, pero no es el punto”, dijo.

En este sentido, Romero Pacheco dijo que el presidente de México está mal informado, pues el consumo de drogas en una realidad no sólo de Guanajuato y que impacta a toda la sociedad sin importar la raza, religión, edad, ni estatus social, pues es la enfermedad del “siglo XXI” y no tienen que ver con el desarrollo de Guanajuato.

“Yo creo que está mal informado o lo dice de una manera un poco utilizando términos que él usa, coloquiales con jiribilla, desde luego el problema de adicciones se ha reconocido".

“La situación que puedan tener los trabajadores de adicciones la puede tener cualquier capa social, en cualquier trabajo, oficio y es una situación generalizada, la enfermedad de adicción no distingue ni situación económica, ni raza, ni género, ni edad, es generalizada tal vez ubicada más en los jóvenes”, agregó.

Referente al asesinato de un hombre al interior de un bar ubicado en el bulevar las Torres de León, el funcionario dijo que probablemente inhiba la llegada de clientes a dichocomercio, pero sólo de ese lugar y que no son hechos que se den con frecuencia.