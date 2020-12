“Es morir en vida” tener la pena por la desaparición de un hijo: verónica

Salamanca, Gto. (OEM-Informex).- La señora Verónica Durán ha perdido a dos de sus hijos -en menos de cuatro años- en medio de esta ola de violencia que se vive en el estado. Uno de ellos, Daniel Alfonso fue asesinado en un ataque armado en enero de 2017 y el otro, Iván Arturo, desde el pasado noviembre del 2019 se encuentra desaparecido.

La madre de estos dos jóvenes acudió este miércoles junto con otras integrantes del Colectivo A Tu Encuentro, que encabeza José Gutiérrez, a una reunión con la alcaldesa Beatriz Hernández cruz, con quienes dialogaron pidiendo apoyo solidario.

En el estado se tienen registrados por el colectivo al menos 160 personas entre mujeres y hombres y existe una cantidad desproporcionada de de fosas clandestinas.

De acuerdo a lo referido por la organización Data Cívica y la Universidad Iberoamericana, cuyos informes establecen que de enero de 2009 a julio de 2020 se habían identificado, de las cuales se habían exhumado al menos 268 cuerpos humanos.

Ante esto, Verónica Durán afirma categórica que “(las autoridades de la Fiscalía) no investigan y hay un sinnúmero de fallas en las carpetas de investigación...se tiene que exigir y aun así no hay respuesta. No se ha hecho nada...”

Por su parte, los integrantes de A Tu Encuentro han intensificado las búsquedas. “Seguimos de pie y así seguiremos hasta encontrar a cada uno de nuestros familiares de las personas que nos hacen falta”, dice la madre desconsolada.

Afirma que en el estado hay cada vez más personas desparecidas, padres y madres, hijos y hermanos que se quedan sufriendo la perdida.

Desde que mataron a su hijo Daniel Alfonso en esta ciudad en un ataque armado el 28 de enero de 2017 y después levantaron a Iván Arturo el 24 de noviembre del 2019 su vida ya no es la misma. “Es morir en vida cada día y a cada momento. Sólo la lucha y la búsqueda me mantienen firme”, finalizó.