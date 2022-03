Es momento ideal el regreso a clases presenciales: Canacintra

El regreso a clases 100 % presenciales el próximos 7 de marzo del presente año, sumará al desarrollo social y económico de Guanajuato, luego de las afectaciones que tuvo la educación durante la pandemia por la Covid-19, comentó para El Sol de León, René Solano Urban, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) León.

“De alguna manera creo que es momento de regresar a las actividades de manera presencial y yo considero va a valer mucho la pena, porque ya tuvimos 2 años de encierro, ya es necesario salir adelante, hay muchos niños que no toman virtuales y ha habido deserción en la educación básica, porque en algunos casos y sobre todo en las áreas rurales en donde no existe todavía la infraestructura del internet o no tienen computadora”, dijo.

Destacó que en el actual escenario de la contingencia por la Covid-19, es seguro el panorama, sobre todo para combatir el rezago educativo, que tuvo bastante incrementó debido a las clases a distancia, así como la deserción escolar.

Cabe resaltar que de acuerdo con la Secretaría de Educación en Guanajuato (SEG), en este momento 1 millón 300 mil estudiantes se encuentran en modalidad de estudio presencial, lo que representa el 78 por ciento, en 11 mil 488 instituciones educativas, correspondientes al 95.4 por ciento de las escuelas.

El presidente de Canacintra León también consideró que los niños necesitan ser protegidos en contra de la Covid-19, ya que los menos mayores a 12 años sí estaban teniendo dificultades con el virus, por lo que generaría un entorno más seguro para el retorno a las aulas.

“Ya estamos llegando a un tema de inmunidad de rebaño y yo considero que sí es tiempo ya de empezar a tomar las actividades de manera normal y presencial, creo que sería de muchísima ayuda y sería incluso maravilloso que los niños también estuvieran vacunados, sabemos que no lo están”, mencionó.

De acuerdo con la SSG, desde el inicio del ciclo escolar 2021 - 2022 la tasa de incidencia de contagios entre la comunidad educativa es del 0.29 por ciento; con una franca disminución en las últimas semanas al pasar de 200 casos confirmados en promedio a 48.

En estos momentos la matrícula escolar en Guanajuato que regresará a las aulas es de 1 millón 667 mil 111 estudiantes de 12 mil 038 centros escolares de todos los niveles y modalidades educativas.

Por lo que empresarios lo consideran bien, sobre todo para que los niños sigan teniendo un avance en su educación, siempre y cuando se sigan las recomendaciones sanitarias de las autoridades correspondientes.