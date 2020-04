¡Es en serio eeeh! Hacen fila para comprar "cheve" en Celaya

Celaya, Gto.- Ante el desabasto de cerveza celayenses propietarios de tiendas de las diferentes colonias y comunidades del municipio, como si fueran a comprar tortillas han tenido que hacer filas en los depósitos para conseguir el producto.

Mientras que en algunos negocios tuvieron que subir el precio, ya que han tenido que ir a conseguirla a otros municipios y genera más gasto, todo esto gracias a la pandemia del Covid-19, la cual está en su Fase 3.

Los depósitos de venta por mayoreo ubicados en la avenida Constituyentes ya no tienen cerveza, excepto en el denominado Carreño el cual está en la esquina de la calle Fray Bartolomé de las Casas de dicha avenida, ahí se pudo apreciar una larga fila que originó que una de las encargadas saliera y repartiera números para que no se formaran y estuvieron en pleno sol; les comentó que se les vendería hasta que se agotara, “para que no se enojen”, les dijo.

Ahí acudió gente de las comunidades El Puesto, Santa María, Rincón de Tamayo entre otras, además de colonias como: Monte Blanco, Ejidal, Jacarandas, Zona Centro, con quienes El Sol del Bajío platicó con algunos de ellos de manera anónima y quienes mencionaron que algunos iban de 20 a 50 cartones.

