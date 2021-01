Es complicado que Guanajuato adquiera vacunas anticovid-19

León, Gto.- Si el estado de Guanajuato quiere comprar las vacunas anticovid-19 para aplicarla entre su población no será un tema sencillo. La senadora del PAN, Alejandra Reynoso, afirma que por estar en fase de emergencia, las vacunas no se comercializan, sino a gobiernos federales además de que seguirían estando bajo la autorización de Cofepris, entiéndase López Gattel, que podría retenerlas en aduanas.

La “Wera” Reynoso dijo que cuando el presidente López Obrador mencionó que los particulares podrían adquirirlas lo hizo porque “no conoce los procesos, ni qué es gobierno” y señaló que “su Cofepris es un desastre”.

Reynoso Sánchez adelantó que el próximo jueves sesionará la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la cual se hará un exhorto para una reunión de trabajo con quien encabece la estrategia de vacunación contra Covid-19, porque dijo “hay muchos voceros, pero pocos responsables”.

Las primeras vacunas se están aplicando en CdMx, Nuevo León y Torreón. En Guanajuato el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez dijo la semana pasada que están contemplado que llegue un lote de cinco mil, próximamente al estado, pero serán para personal de instituciones federales como IMSS o ISSSTE, no para trabajadores del estado.

Al respecto y sobre si pesaría que Guanajuato no esté adherido al Insabi para dejarlo en la últimas etapas, la legisladora afirmó que “no debiera; de hecho hasta donde se sabe ni siquiera el Insabi es el responsable de la vacunación; la compra de las vacunas no se hace con recurso del Insabi, sino que hay un fondo especial, porque además están adquiriendo para todos los subsistemas: IMSS e ISSSte que no son parte del Insabi"

Sin embargo, el tema no es claro. "Por eso pedimos transparencia, que se establezcan los criterios y objetivos de la vacunación para descartar que sea una decisión política".

Sobre las intenciones del gobierno de Guanajuato para adquirir las, señaló que "el problema es que cualquiera de las que se han mencionado, están en una fase de emergencia y no hay autorización para la comercialización. ¿El gobierno estatal podría comprar? Sí, siempre y cuando haya un acuerdo y tiene que intervenir, porque es su responsabilidad, el gobierno federal, porque cualquier medicamento o vacuna que ingrese a nuestro país, de cualquier tipo, pasa por aduana y pasa por Cofepris".

Alejandra Reynoso puso como ejemplo que "hace un año Cofepris retuvo lotes de vacuna de la Triple Viral que habían comprado en la India, a la cual se le detectó que no cumplía o al menos no cubría como se esperaba el sarampión. Esa era una vacuna autorizada y comercializada pero la retuvo Cofepris. Entonces ¿Dónde está la trampa?".

Agregó que "si el gobierno de Guanajuato quisiera comprar o cualquier otro gobierno, Cofepris las va a retener, porque además Cofepris depende de López-Gatell, él es el responsable de la validación para la entrada a nuestro país de cualquier medicamento o vacuna. ¿Guanajuato las podría adquirir? Sí, siempre y cuando tuviera la disposición del gobierno federal; lo único que se ocupa es voluntad porque el estado de Guanajuato pondría el recurso".

Andrés Manuel López Obrador manifestó la semana pasada que cualquier particular tendrá la libertad de adquirir las vacunas, lo cual, afirma la senadora no es así. “Es que el presidente no conoce los procesos; si los conociera y conociera qué es el gobierno… además de que es un desastre su Cofepris, quizá su opinión públicamente la mantendría, porque no se retracta de los errores que comete, ni tiene voluntad para escuchar recomendaciones absolutamente de nadie".

DE VOCEROS Y RESPONSABLES

Reynoso Sánchez cuestionó el plan de acción del gobierno federal sobre el tema de vacunación. “Desde diciembre, cuando se anunció que iban a llegar las vacunas a finales del mismo mes, en Acción Nacional proponíamos que hubiera un responsable; algunos le llamaron zar, yo le llamaba jefe que estableciera una estrategia, porque hay muchos voceros y pocos responsables”.

Añadió que “hay que identificar quién es el estratega en el tema de vacunas porque nos podemos encontrar desde el secretario de Salud, el de Hacienda, que hace el pago; el otro que anuncia que está resguardado por la Guardia Nacional o la subsecretaria de Relaciones Exteriores o el canciller, o el subsecretario de salud. Pero ¿quién es el responsable entonces? Hay muchos voceros y pocos estrategias", reiteró.

Por ello, dijo que el próximo jueves en la primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, estarán pidiendo que haya una reunión con los responsables de Salud para conocer esta fase de la pandemia

Sin embargo, reconoce que “nunca respondieron las preguntas que les hicieron durante el 2020. “Veamos si ahora están listos para responder y plantear la estrategia de vacunación”.

“Esperemos que tengan la disposición para reunirse con el poder legislativo. Si el presidente ha dicho que es un tema de seguridad nacional, deben reunirse con el poder legislativo. Espero que haya la voluntad política de todas las fuerzas políticas para poder llamar, no a una comparecencia porque a Morena no le gusta eso, sino a una reunión de trabajo. Si nos dicen que el responsable de vacunación es Sedena, que vaya el de Sedena; si nos dicen que es el Centro Nacional de Atención a la Infancia y Adolescencia, que vaya; si nos dicen que es la subsecretaría de Salud… queremos saber quién es el responsable de la estrategia de vacunación y cuáles son las estrategias que se estarán implementando para la distribución de oxígeno y de insumos y de todo lo que se ocupa, porque esto no se ve que vaya a terminar tan pronto”.

Y aunque no pierde la esperanza de lograr esa reunión, los antecedentes indican lo contrario. “Normalmente Morena se opone y no permite que vaya ningún funcionario, así pasó en la Permanente pasada. La única comparecencia que se dio en periodos de receso fue hace dos años y nos dejaron plantados una vez; fue cuando el desabasto de gasolina. Se les cita y dejan plantada a la Comisión Permanente, 15 días después se presentan para decir mentiras”.

LOS OLVIDADOS

La representante del PAN en el Senado, se dijo desconfiada, ya que “cuando se anuncia que llegarían 250 mil vacunas y vemos que apenas fueron 60 mil, cuando vemos que las primeras decisiones y los primeros anuncios no se concretan, nos entra la duda”. Sobre la promesa de que en enero vacunarán a todo el personal médico, dijo "ojalá que así sea".

Cuestionó dejar de lado en la primera etapa de la vacunación a quienes laboran en hospitales Covid-19 y no es personal médico, como cocineras, los de ambulancias, elementos de seguridad y los de limpieza. "No todos están en la nómina dela Secretaría de Salud y muchos de ellos son contratados de manera externa".

INSUMOS

Sobre la distribución de oxígeno medicinal, que se ha convertido en objeto del deseo y por lo tanto con un elevado costo, la senadora afirmó que será otro de los temas a tratar con alguna autoridad.

“Es necesario llamar a los funcionarios para ver qué se está haciendo en esta fase de la pandemia, porque sin duda han cambiado las circunstancias; el número de contagios ha aumentando y ahora agregamos el tema de vacunas pero también todo lo que se ha tenido que hacer para atender desde casa”.

Dijo que “el oxígeno es fundamental para aquellas personas cuya saturación disminuye y que pueden ser atendidos desde su hogar. Yo creo que son muchos temas, muchos pendientes, muchas dudas y muchos problemas lo que se están generando”.





HOMENAJES

Destacó que las quejas del personal médico en Ciudad México, no sólo son por la vacunación, sino por la carencia de insumos de protección. “Qué bueno que hay aplausos, qué bueno que hay minutos de silencio, pero lo que ocupan es la protección, los insumos y las vacunas; no medallas; no es suficiente. A todos se les reconoce, se les aplaude, pero con eso no se protege su vida, ni su salud”.





“Lo dijimos; los reconocimientos son bienvenidos pero si no van acompañados de presupuesto, de la protección y ahora de la vacuna, pues poco les servirá para protegerse. Los trabajadores de la Salud, en la Ciudad de México y habló de allá, porque es ahí donde se están vacunando, están desesperados porque ellos mismos tampoco alcanzan a percibir que llegue el orden, ni los criterios. Eso es lo que nosotros pedimos saber ¿cuáles son los criterios para establecer la ruta y las prioridades para la vacunación? Eso solamente lo sabe el gobierno federal, si es que existe, porque no se ha querido comunicar”.