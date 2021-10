Es complejo lograr la sustentabilidad

León, Gto.- A través del trato a los empleados, las condiciones de trabajo, los horarios, salas para lactancia, entre otras cosas, sólo así una empresa puede ser sustentable, el término del momento y que es muy difícil de lograr, motivo por el que las empresas deben buscar cómo llegar a ella, compartió la experta en moda y directora de la revista KS News, Anna Fusoni.

Comentó que hay una generación de consumidores muy sensibles a esto, las empresas tienen que pensar por dónde ser sustentables.

Es importante que a cada uno le quede claro lo que es la sustentabilidad, porque los llamados “new ages” deciden comprar online, deberían pensar de dónde viene el producto, cuál es la huella carbónica del mismo, qué viene dentro de la caja por ejemplo plástico, burbujas, etc.

“Por mucho que quieras ser sustentable, es muy difícil ser sustentable al 100%, cada uno de nosotros lo hará a su manera, generando menos basura, consumiendo menos(...)”, precisó.

En ese sentido, dijo que en México se recicla desde hace mucho tiempo, por ejemplo en un camión de basura hay un camino de sustentabilidad.



Ahora con toda la cuestión vintage en la moda, y que los jóvenes se ponen la ropa de su abuelita y no la tiran a la basura, también es un pequeño paso.

A pesar de lo anterior “las grandes empresas tienen que ser coherentes con la sustentabilidad, la trazabilidad para que el consumidor final sepa de dónde vino su ropa o su calzado y diga si quiere o no, porque en cuanto les duela a las compañías grandes, que hay un consumidor que las rechaza ahí se pondría poner mucho más interesante”, explicó.

Es tecnología importante para MIPYMES



Por otro lado enfatizó que la tecnología es muy importante, porque si un empresario se dedica al calzado puede ir al Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC).

“Un pequeño empresario no puede hacer innovaciones porque le van a costar una fortuna, mejor que haga equipo con alguna otra persona que lo está haciendo”, explicó.

Destacó que los emprendedores deben seguir adelante porque representan el 94% de la industria de México.

Aconseja dar valor agregado

“La moda es un proceso que la gente ama, entonces si no inviertes en algo que tenga diseño y que no trae ese brillito que hace que todo el mundo quiera lo que tienes y sigues haciendo zapatos cafés, negros y blancos de vez en cuando, no va a funcionar”, precisó.

En su conferencia “Industria de moda en México, competencias y posicionamiento”, Anna Fusoni habló de la ansiedad que todos tienen por ser como París, lo que puede ser, porque cada país tiene su identidad.

“Tenemos una industria de la moda sana, bastante fuerte a pesar de todo y muchos emprendedores que durante todo este tiempo de pandemia estuvieron creando cosas, algunas pegan otras no, pero ahí están”, explicó.

Comentó que la contingencia tuvo incidencia en la moda, y al principio la gente pensó que como la gente estaba en casa, sólo contaría de la cintura para arriba.

“Después de un encierro tan largo viene una reacción eufórica de la gente, se empiezan a producir y compran más, quieren verse más glamurosos y entonces viene el cambio. Si alguien pensó que cambiar su producción para hacer pans iba a hacer el gran negocio, que lo fue en un momento, pero ahora necesitas que sean fascinantes”, explicó.

Finalmente la experta en moda dijo, que la tendencia que viene es la euforia, vestirse para verse bien, verse con los amigos y salir a pasear.