Ernesto, operador honesto de la Ruta X-07

León, Gto.- Un operador de la Ruta X-07 Coecillo, se ganó los aplausos y el reconocimiento de los usuarios al recordarle a un joven que no le dio completo su cambio tras abordar el autobús.

Este momento sucedió minutos antes de las nueve de la mañana de este martes, cuando el operador de nombre Ernesto Ramírez quien conducía la unidad LE- 395, justo observó que cuando varias personas le hicieron la parada en los cruces de las calles Juan Valle esquina con Pedro Moreno, pasando el Templo Expiatorio, al levantar la vista y observar al hombre por el espejo que iba descendiendo del camión le gritó en diversas ocasiones para regresarle su cambio.

Las personas que presenciaron ese momento, comentaron que al parecer "el muchacho" portaba audífonos y no escuchó al operador, pero una vez que bajó del transporte público al oír los gritos del operador se regresó y fue cuando recordó que le faltaban 100 pesos ya que solo recibió parte de su pasaje.

Con este acto, Ernesto de momento pasó desapercibido, sin embargo, luego recibió el reconocimiento de los usuarios por tratarse de una persona honesta, además, mencionaron los usuarios que el conductor es amable y responsable al momento de conducir.

"El muchacho pagó con un billete pero no me fijé la cantidad, el chófer si le regresó cambio pero nunca me fijé si se lo dio completo. Lo que se me hizo un acto de buena fe es que el señor lo reconociera y le hablara para regresarle su cambio, de todas formas el chavo iba distraído", comentó un pasajero.

Es de mencionar que el recorrido de esta ruta inicia en la transferencia de Timoteo Lozano, llega al Centro de León, recorre algunas colonias como Las Trojes, cruza el bulevar madrazo hasta llegar a Ibarrilla, de ahí retorna y finaliza en la base donde comienza su recorrido.