Érika, de madre a maestra

Para Juana Érika Cifuentes Padilla, madre de dos pequeños de cinco años, es prioridad que sus hijos tengan un lugar asegurado en la escuela, por lo que optó en darles educación privada pues desconoce qué pasará con la educación pública.

Ahora con la pandemia Érika realiza doble labor, pues es maestra y madre, por lo que su día a día lo empieza temprano por la mañana, contó que “en realidad es de organización es casi que planeado de un día antes, porque tengo que planificar qué voy hacer primero en cuanto a labores personales, labores de trabajo, labores de casa y después a ellos les doy un espacio en la tarde, de seis a ocho para tareas, ya después para cenar”.

Érika destina un espacio en la sala al que llama su lugar de trabajo en donde estudian y hacen sus tareas.

La jefa de familia nos compartió la experiencia de una de sus amigas a la que le ha sido complicado encontrar lugar para su hijos en escuela de gobierno “con la pandemia debí haber pensado haberlos puesto en una pública que finalmente cuando yo tomé la decisión de escribirlos en una particular fue porque aprendieran mejor, atención personalizada, pero pues siento, por ejemplo, me escribió una amiga en la mañana y me dice sabes qué no encuentro lugar, y vio un anuncio en la SEP que quienes no encontrarán lugar se comunicarán”.

“Estoy viendo que varias personas no encuentran lugar y de alguna manera a mí me da seguridad por una parte de la particular porque también no me subieron las colegiaturas, se platicó con ellos y no es tanto como si fuera presencial”, contó Érika para El Sol de León.

Acerca de cómo se imparte la educación en el instituto en el que tiene inscritos a sus dos pequeños, comentó“ te dan una planeación, en mi caso, yo voy los lunes en la mañana y me dan una planeación de todos la semana y ahí viene cómo se va a trabajar, eso me permite organizarme, porque digo, el lunes van a ver español e inglés, el martes matemáticas y eso, yo ya sé que voy a trabajar junto con las maestras”.

Cifuentes detalló que el instituto de sus hijos no subió el precio de la colegiatura incluso le hicieron un descuento por ambos por lo que pagará 500 pesos por cada niño “no es lo mismo, porque no sé qué va a pasar públicas”.

Relató vía telefónica con la OEM que ella optaría por una escuela pública “porque en realidad todo es línea y lo que busca una en una particular es una atención personalizada” dijo.

Érika ahora trabaja vía remota por lo que no tiene que trasladarse a la oficinas de gobierno eso le permite mayor convivencia con sus pequeños, sin embargo para ella es complicado ponerlos a la computadora y tomar clases “cómo son muy chiquitos es difícil contenerlos sentados y pegados a una computadora, eso es lo más difícil, están jugando y no ponen atención, yo que soy mamá trabajadora, les brindo ese espacio de tiempo para hacer tareas”.

Te vuelves un poquito maestra y bueno al menos en mi parte cómo sí identificó qué tipo de inteligencia tienen ellos, que son quienes kinestésicos ellos ocupan juegos

Érika Cifuentes ha creado diversas formas para que los pequeños aprendan desde casa con juegos en los que ocupan su pizarrón y una mesita, esta pandemia por el nuevo coronavirus le ha permitido estar más con los Sofía y Gabriel, porque si no, no conviviría con ellos, no hubiera podido con el otro trabajo sentarme un ratito a hacer tareas”.