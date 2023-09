Mayores recursos para crecer, vinculación y formación integral: Claudia Gómez López habla de su proyecto para encabezar a la UG

León, Gto. (OEM-Informex).- Economista de profesión, graduada de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, doctorada en la Universidad Complutense de Madrid en Economía Cuantitativa y Análisis Económico, la doctora Claudia Gómez López, también Maestra en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico, platicó con la Organización Editorial Mexicana sobre su proyecto, en caso de ser elegida como rectora general de la Universidad de Guanajuato (UG).

Es una de las cinco finalistas para encabezar la UG, cuya comunidad inicia hoy las pláticas con la Junta Directiva. Es la última etapa para la designación del nuevo rector o rectora general. Se estima que en el transcurso de los próximos 10 días la Junta designará a quien ocupará dicho cargo por los siguientes cuatro años.

Estamos a poco tiempo de que la Junta Directiva de la Universidad de Guanajuato (UG) lleve a cabo la última parte de su proceso para elegir al rector o rectora general de la Universidad, es usted una de las candidatas que está en esta posibilidad de convertirse en la rectora. ¿Cómo se siente y qué mensaje le daría a la comunidad universitaria?

Muchas gracias a la OEM por esta entrevista. Agradezco mucho la oportunidad, a los medios que se interesan por conocer a las personas. La UG es grande, es una universidad de más de 290 años de historia. Y siempre ha visto desde sus orígenes por quienes menos tienen. Hoy en día ha evolucionado tremendamente, a lo largo del tiempo, y lo que busca es seguir creciendo, consolidarse.

El mensaje que hay en este proyecto es que la Universidad trascienda de manera ascendente, que siga mejorando en su calidad, en su competitividad, en las experiencias diarias; que cada experiencia que tengamos en la Universidad de Guanajuato nos dé valor a las personas, pero también que nos cohesione, que nos acerquemos entre nosotros, que seamos capaces, toda la comunidad universitaria de la UG, estudiantes, personal académico, personal administrativo, de crecer, de transformarnos y saber que cada acción nos ayuda a construir una mejor universidad y un mejor mundo.

Sobre todo, no dejo de pensar en las y los estudiantes porque trabajamos para ellos. Queremos que tengan la mejor formación, que sea con calidad, que sea intercultural, que sea internacional, que sea para toda la vida. Tenemos que propiciar eso. Hoy en día la situación de la educación en México es complicada pero también la parte social y la económica. Si no propiciamos que la comunidad, sobre todo la estudiantil, tenga las mejores experiencias, estaremos en un lugar inadecuado.

Si trabajamos en equipo de manera cohesionada podremos lograrlo. Este proyecto es un trabajo en equipo. No es un proyecto de una sola persona. Tenemos que estar cercanos, comunicarnos y tener una escucha amplia, abierta y atenta a las buenas ideas.

¿Qué distingue a su proyecto de los demás?

Creo que los cinco proyectos que se están presentando tienen coincidencias. Todos buscamos una mejor universidad. [En el caso particular de este proyecto] se enfoca en una cuestión específica: hoy en día, si bien es cierto que la Universidad de Guanajuato debe de crecer, desarrollar, consolidarse y cohesionarse, un punto crucial es la restricción de recursos económicos que estamos sufriendo las instituciones de educación superior. Me refiero en este caso a las públicas. También las universidades privadas están pasándola complicada sobre todo después de la pandemia.

El recurso y el subsidio que recibimos las universidades, tanto el federal como el estatal, ya no crece al ritmo de antes. Tenemos más necesidades, también más cumplimiento de nuestros indicadores con los cuales se mide el desempeño, pero ya no podemos solamente limitarnos a lo que nos da el gobierno.

Es crucial buscar fuentes alternativas de financiamiento para hacer todo lo que no hemos podido con el puro presupuesto, que fundamentalmente es para sueldos y salarios. Si queremos laboratorios, mejorar la infraestructura y hacer otras actividades académicas y de gestión distintas, tendremos que buscar esta generación de ingresos propios. Hay muchas formas, no necesariamente sólo las que he planeado en el proyecto por su extensión limitada, pero es uno de los temas cruciales.

Otro es que tenemos una universidad maravillosa y los trabajadores contamos con prestaciones que valoramos. Para poder seguir gozando de dichas prestaciones, necesitamos atender [el asunto presupuestal] para que sean viajes en el mediano y largo plazo.

Estas dos propuestas requieren revisiones estructurales, otras tienen que ver con la vida académica, que es el centro de toda la actividad: la investigación, la vinculación, programas educativos, la formación de los estudiantes, sus trayectorias. Hay muchas cosas que se tienen que seguir haciendo de manera tradicional en el día a día, pero otras que tendremos que empezar a explorar nuevas vías para que la universidad crezca.

Termina un periodo de ocho años de rectorado de Luis Felipe Guerrero Agripino. Cómo ve el futuro de la UG, hacia dónde cree que debe crecer la UG como universidad pública ¿qué peldaños siguen?

Me voy a enfocar en tres aspectos. La UG ha crecido mucho. Quiero recordar los años en que entré, en 1997, y la universidad ha crecido en muchos sentidos. Uno de ellos, en investigación, el número de profesores que tienen reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) ha sido tremendo, no sé cuántas veces se ha multiplicado, pero son varias.

Una vía es, como ya comenté, la generación de ingresos. al menos hay ocho formas distintas de poder propiciarla.

La generación de ingresos está relacionada con la vinculación. Quiero empezar por definir que no toda la vinculación genera ingresos, Hay vinculación académica, de extensión que no nos va a estar dando dinero. Pero hay otra que podría generar recursos para trabajar de manera complementaria, Y con esto me refiero a que no existe una sin la otra. Tenemos miles de necesidades que la sociedad nos marca y nos dice “aquí se necesita trabajo, se necesita acción de la universidad” y es un tema que tenemos que propiciar de inmediato quien llegue a la rectoría general, la vinculación con la sociedad.

Otro tema tiene que ver con las experiencias de la comunidad universitaria. Que se siga posicionando la universidad, la UG ha tenido un muy buen avance en el reconocimiento nacional e internacional. Otro aspecto son las políticas con las que debemos de trabajar, que es la calidad del medio ambiente y la vida académica, entre otros.

Algo que es fundamental es la cohesión. Tenemos dos subsistemas con una riqueza tremenda: el subsistema de nivel medio superior y el subsistema de nivel superior. Tengo que ver cómo trabajar mejor para desarrollar nuestros mejores talentos y mantenerlos. No solamente los académicos sino los deportivos, los artísticos dentro de la propia universidad.

El tema que tendremos necesariamente que seguir trabajando es el de género. Ahí incluyo el respeto, entender la diversidad, los derechos humanos y eliminar la violencia de género que existe. Esto incluye muchas acciones, como por ejemplo la sensibilización, los procesos, la investigación. la vinculación con otra agencias o instancias que trabajen estos temas, porque esto no es trabajo sólo de estudiantes o de un sector de la comunidad universitaria, sino que nos toca a todos entender qué tipo de comunidad tenemos y qué tipo de comunidad tendremos que aceptar. El mundo cambió mucho y entre más rápido nos movamos para allá, también podremos tener mejores resultados y también que quien tenga algo que expresar que lo haga directamente. Esto incluye la escucha atenta.

Tendremos que atender desde diversas instancias: divisiones campus, el edificio central, escuelas de nivel medio superior cada caso que se presente. Aquí no se trata de evadir, sino de atender.

Con relación a la vinculación y a los egresados, ¿cómo anda la situación de la contratación o de conseguir trabajos para los egresados de la Universidad de Guanajuato y qué planes hay para ofrecer a los estudiantes una formación que les permita incorporarse al mercado laboral?

Quisiera empezar por la situación del mercado laboral. Es un mercado complejo, porque si bien es cierto que nuestros egresados están saliendo con los conocimientos disciplinares, les falta algo que es el dominio de la segunda lengua y también las “habilidades blandas”: trabajar en equipo, la comunicación, la solución de conflictos en un equipo de trabajo. Todo esto es necesario para llegar a un objetivo común en cualquier institución. Un egresado que tenga la mejor formación, si no tiene estas dos cualidades, difícilmente se va a poder incorporar.

También sé que hay un porcentaje de la población de egresados que no encuentran de manera inmediata trabajo, muchos de ellos no se quieren desplazar, porque con frecuencia los empleos están en otros municipios o en otros estados. Hay que reconocer que a nivel nacional los salarios son bajos. También hay que trabajar con las expectativas. Un estudiante mejor preparado tendrá más posibilidades de encontrar un trabajo.

La vinculación debe ser parte de la formación de los estudiantes, a través de las prácticas del servicio social. En el practicum o las prácticas, que es la última parte del modelo educativo de la formación de nuestros estudiantes, tienen que realizar 700 horas en una empresa a lo largo de su último semestre. Y en este momento muchas veces se dan cuenta las empresas de la valía, el conocimiento y de la formación que tienen nuestros estudiantes, entonces hacen sus prácticas, terminan la carrera y muchos se quedan en el mismo lugar de trabajo. Esa es una vinculación que si bien realiza la universidad y el estudiante también se propicia con canales institucionales que tenemos que fortalecer.

En eso tenemos que trabajar muy enfáticamente porque también es una cuestión de la seguridad y la actitud que tengan nuestros egresados, porque por ahí van las líneas de trabajo inmediato los próximos años.

La aspirante a retora por la UG platicó con el director sobre su visión como académica. Crédito: Efrén García García | El Sol de León

Con relación a la autoestima, qué mensaje le daría a los estudiantes y a todas las personas que están estudiando en la UG, ¿qué debe representar la UG en términos de su formación no solamente académica sino en otros ámbitos?

La vida es un camino de aprendizajes. Cada experiencia, cada año nos lleva a ser personas distintas. si las vivimos como un fracaso, como un error o como un tropiezo en el camino, eso no nos va a llevar a ningún lado. Hay que ver cómo crecemos con estas experiencias de vida.

A lo largo de los años no somos los mismos, la vida va enseñando experiencias para ser cada vez mejores. Quiero invitar a quien esté leyendo esta entrevista a que haga un ejercicio [y piense] dónde se ve dentro de cinco años, dentro de 10 y dentro de 15. En cinco, que voltee atrás y revise sus notas y diga: ¿dónde estoy?, ¿cómo he crecido? Seguramente estará en un lugar distinto, pero será una mejor persona.

Las oportunidades de la vida te llegan por donde no te lo imaginas. La universidad es fundamental. Quisiera resaltar que quienes hemos tenido la oportunidad de tener una educación superior tenemos una formación distinta. Sin la educación pública superior muchos de nosotros no tendríamos hoy la educación universitaria. A veces en la reflexión pensamos “a mí me gustaría estudiar en esta universidad o en esta otra” y no se puede. Casi siempre estudiamos donde podemos y no donde queremos. Hay que valorar ese tipo de institución porque de lo contrario no podrían tener las experiencias que tendrán y sobre todo las posibilidades

Hay todavía una proporción de personas que están en posibilidad de atender la educación superior. Es un pequeño porcentaje y somos parte de ese porcentaje. Estamos ocupando un lugar que a lo mejor otros quisieran, valorémoslo.

La educación es una de las grandes vías para la movilidad social. Hay que entender que en muchas de nuestras generaciones y familias somos la primera generación que ha ido a la universidad. Esto va creciendo en el tiempo y tenemos otro tipo de acceso a oportunidades. A veces queremos que alguien más nos dé una oportunidad y quienes tenemos que buscarla somos nosotros. Mucho tiene que ver con la seguridad y la autoestima que no nos llega sola. Hay gente que tiene una autoestima fuerte de nacimiento, otros tenemos que construirla y vale la pena trabajar en ello fuerte.

Si la Junta Directiva se inclina por usted para encabezar la UG, sería una rectora… ¿Qué adjetivo le pondría?, ¿cómo quisiera que se le visualizara como rectora en el inicio de su periodo?

En caso de ser designada –vienen las semanas más emocionantes de ese proceso– soy una mujer universitaria, comprometida, íntegra, con energía, con visión, con capacidad de trabajo, con entrega y que busca que la UG siga creciendo y se consolide. Quiero a esta universidad y confío que entre todas y todos podemos hacer de la UG un lugar mejor. Esta es la máxima aspiración, trabajo en esta universidad y seguiré trabajando en ella todo el tiempo que se me permita.

Soy universitaria, soy abeja y siempre perteneceré a la UG. Siempre estaré agradecida y comprometida con ella.