Entregarán 500 tarjetas del transporte público que darán gratuidad al servicio

Guanajuato, Gto. Como parte de los acuerdos entre la autoridad municipal de Guanajuato y los transportistas, se entregarán 500 tarjetas a personas de la tercera edad que garantizarán la gratuidad en el transporte público.

Así lo informó Alejandro Barbarino Sosa, director generar de Tránsito, Movilidad y Vialidad de la capital, quien reconoció que la cantidad de tarjetas no será suficiente, sin embargo, es el comienzo del programa.

Precisó que cualquier ciudadano puede presentar su solicitud ante la dependencia para pedir el beneficio, sin embargo, los casos serán revisados y de comprobarse que es viable, se estaría sumando al padrón.

Esto debido a que el beneficio también aplicará para personas con discapacidad, así como para madres solteras.

El padrón de personas aprobadas para entrar al programa se hará llegar a los concesionarios para que también puedan llevar un registro y un control al momento de que se usen las tarjetas.

Sin embargo, aunque ya se comenzó a recabar la información y tener la lista de los interesados, Barbarino Sosa reconoció que no hay fecha para que se entreguen las tarjetas y comiencen a funcionar, aunque dijo que tendría que ser antes de que termine la actual administración, que su periodo culmina el nueve octubre.

“Mencioné previamente, estamos en el análisis con la dirección de Desarrollo Económico y la dirección de lo Rural y el DIF y sacar el número de tarjetas y proponerlo a los transportistas”.

Recordó que es importante informar de la propuesta a los empresarios, pues hay quienes siguen sin firmar el acuerdo que se pactó para el aumento de la tarifa del transporte público, mismo que implica cumplir con una serie de compromisos, entre ellos está este programa de tarjetas gratuitas.

Finalmente, el director habló sobre las quejas de estudiantes ante la corporación, sobre que no se les respeta el cobro de la mitad del pasaje, explicó que se han tenido casos en los que los alumnos no portan la identificación o que únicamente muestran en su celular una fotografía del documento, situación que no es válida.