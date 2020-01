Entregan propuestas para nuevo Cereso

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- El municipio entregó tres propuestas de terrenos para la construcción, y en su momento para la reubicación del Centro de Readaptación Social; esto, después de que el gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez anunciara 300 millones de pesos para dicha obra, y recurso que vendría del endeudamiento aprobado por el Congreso del Estado.

Aclaró que las tres opciones que propuso el municipio como terrenos para el Cereso, no son reserva territorial del gobierno, sino que son terrenos que pueden ser adquiridos.

Rodolfo Amate Tirado





Rodolfo Amate Tirado, director del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística (IMIPE) comentó que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado solicitó al municipio tres propuestas de terrenos para la construcción de un nuevo Cereso.

Las propuestas, todas de aproximadamente 40 hectáreas, que ya entregó el municipio al Gobierno del Estado es un terreno hacia el norte de la comunidad de Gasca; el segundo es al norte de la comunidad de San José Espinoza; y la tercer propuesta es al oriente de la comunidad de San Miguel Octopan.

Se entregaron las propuestas a Control Patrimonial, y ésta lo envió al Gobierno del Estado, pero hasta el momento no se ha tomado una decisión, no se ha recibido si es o no aceptadas, por lo que se sigue en espera





Enfatizó que definitivamente Celaya requiere de la reubicación del Cereso, porque al interior del Centro de Rehabilitación ya está rebasado por su capacidad, además, se encuentra en zona en donde por todas partes hay colonias.





Expuso que el Gobierno del Estado propuso varias condiciones para adquirir o recibir en donación un terreno: de 40 hectáreas, que tenga una distancia de 20 kilómetros fuera de la mancha urbana, con separación de tres kilómetros de alguna carretera, escuela o parque; también deberá ser un terreno plano, no arenoso, y con la posibilidad de que pueda contar con servicios básicos

Al respecto, Rodolfo Amate explicó que en las tres propuestas que ofreció el municipio, no cumple con la condición de que esté a una distancia de 20 kilómetros fuera de la mancha urbana, porque tanto hacia al norte como al sur, quedaría fuera del municipio.

De igual forma, no se logró localizar un terreno que esté a tres kilómetros de separación de una carretera, escuela o parque; en tanto que sí se logró ubicar terrenos planos, no arenosos, y en donde se pueden llevar los servicios básicos.