Entregan laptops a estudiantes

León, Gto.- Estudiantes de Guanajuato recibieron su laptop, del programa estatal Mi Compu GTO, en un evento realizado en este municipio.

“Ya tienen la herramienta, pero eso no basta. Lo más importante será su esfuerzo, los fierros no tienen sentido si no le ponemos corazón. Aprovechen sus clases en línea y nunca dejen de superarse”, expresó el alcalde de León, Héctor López Santillana.

El gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anunció que próximamente se darán a conocer los puntos de conectividad a internet porque tener la computadora nada más sin conexión, no es suficiente.

Por su parte, López Santillana, indicó que se cuenta con internet gratuito en zonas urbanas y 60 % de cobertura en zonas rurales. “Cada vez más comunidades cuentan con internet y llevarlo a zonas en medio casi de la nada es algo histórico que esta administración ha logrado”.

Y el gobernador destacó que como ninguna ciudad, en León se cuenta con internet en todos los camiones del Sistema Integrado de Transporte.

El programa Mi Compu GTO entrega 93 mil 534 laptops a alumnos de nivel medio superior y superior a través de Educafin y casi siete mil a profesores.