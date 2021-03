Entregan gobernador y alcalde rehabilitación de tianguis

León, Gto.- “Porque los tianguistas, son gente que no se cuartea y no se cuece en el primer hervor y son muestra de la lucha por la familia”, es que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, entregó obras de rehabilitación por poco más de 1 millón 900 pesos y entregó en compañía de Héctor López Santillana, equipo para integrantes de los tianguis La Pulga I,II y el Baratillo.

EL GOBERNADOR, UN AMIGO

Sabemos de los momentos complicados y difíciles que se han pasado, durante este año de pandemia, reconocemos el esfuerzo increible que han puesto y han demostrado que son luchadores, “los comerciantes de León, saben echarse pa'lante, no son gente que se cuartea y como decimos los leoneses, estamos de curtidos, ya no nos cocemos en el primer hervor, aquí está la muestra que no se dan por vencidos”, agregó.

No están solos tienen un gobernador amigo, un presidente amigo y diputados amigos, “Vengo a reafirmar el compromiso con los comerciantes de León. Ustedes son muestra, de lo que estamos hechos los guanajuatenses”

Frente a los comerciantes, el ejecutivo estatal reconoció que la tarea del Gobierno del Estado, es estar cerca de ustedes para apoyarlos a cumplir sus metas porque sabemos que si a ustedes les va bien a Guanajuato le va bien y a León.

PIDE ALCALDE A COMERCIANTES CUIDAR SU SALUD

Héctor López, pidió a los tianguistas cuidarse y así cuidar a sus clientes, cuidar las medidas de seguridad, para llegar a la apertura de actividades en el mes de agosto con el regreso a clases pero todos depende del comportamiento de todos.

“No podemos permitir que por alguna persona se ponga en riesgo la salud de todos, no queremos regresar a semáforo rojo, como ha pasado con las grandes economías internacionales, tenemos que recuperar nuestra vida y actividad comercial”.

ACCIONES E INVERSIONES

De la rehabilitación de las instalaciones de los tianguis, se suman la techumbre, bajadas pluviales y de acciones de diseño e imagen comercial que tiene como objetivo impulsar la actividad comercial de más de 1 mil comerciantes que laboran bajo los protocolos de seguridad e higiene.

De las inversiones asignadas para las mejoras, el gobierno del estado aportó 669 mil 369 pesos, el municipio destinó 446 mil 249 pesos, la Asociación Tianguis la Pulga, fue de 2 millones 900 mil pesos. Adicionales a los 743 mil 900 pesos destinados a la pinta de fachadas, señalamientos internos, rótulos y pendones que impulsan la innovación en la actividad comercial de los tianguis.

En materia de equipamientos, fueron destinados 438 mil ,323 pesos con 78 centavos, de manera significativa fueron entregados: maniquíes, colgantes, parrillas a gas, licuadoras, batidoras, vitrinas, diablitos de carga, entre otros aditamentos necesarios para ejercer el comercio.