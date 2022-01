Entregan equipamiento a la Policía Municipal de León

Con una inversión de 36 millones 871 mil pesos, a través del fondo estatal para el fortalecimiento de las seguridad pública, la policía de León, recibió equipamiento y servicios de capacitación. El evento protocolario, se realizó en el estacionamiento del Teatro del Bicentenario y fue presidido por el Gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos.

Del total del presupuesto, 9.4 millones de pesos se destinaron a 2 mil 500 servicios de capacitación en 35 diversas materias impartidas por el Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, (INFOSPE) Y 27.4 millones de pesos, se invirtieron en equipamiento.

La Policía de León, recibió 60 cascos balísticos, 28 camionetas Pick Up, equipadas como patrullas, 7 motocicletas y 85 radios portátiles.

En su discurso Sophia Huett Lopez, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, aplaudió la labor de la Presidenta Municipal Alejandra Gutiérrez, de depurar la corporación.

“Es de reconocerse la labor de cuidar de la Policía, a través de la labores tan sensibles como es la depuración de aquellas personas que no merecerían portar un uniforme pero también por otro lado de apostar una dignificación policial con mejores sueldos y prestaciones para que cada integrante corporación se sienta orgulloso de la estrella que les brilla en el pecho”. Expresó.

Por su parte Mario Bravo Arrona, titular de la Secretaría de Seguridad, Prevención y protección Ciudadana de León, destacó que estos recursos de la mano con la coordinación del trabajo en equipo y es indispensable para mejorar los resultados del municipio en materia de seguridad y refrendó la medición e impacto de acciones de prevención del delito , del centro de emergencias 9-1-1 la regulación de seguridad privada y Protección civil y reitero que no solo basta el equipamiento, sino también la impartición de cursos a los elementos policiacos.

El Gobernador Diego Sinhue comentó que: “al fortalecer a la Policía municipal, estamos atendido a nuestro compromiso de construir la seguridad desde lo local, una policía municipal fuerte hace estados fuertes y eso es lo que queremos para Guanajuato, es un compromiso que hicimos desde campaña y en el cual seguimos alcanzando, queremos elementos de policiacos que estén mejor preparados y más capacitados para el desempeño de sus funciones dentro de la comunidad, corporaciones que tengan equipo para cumplir con su deber y poder dar un mejor servicio de vigilancia patrulla y combatir el delito”.

Precisó que a lo largo de su sexenio se han invertido 800 millones de pesos en recurso destinado a los cuerpos de seguridad municipales, repartidos en todos los municipios y que ha dado resultados, pues en lo que va del 2022, se han registrado 150 homicidios menos que 2020 y 75 menos que el 2021.

Por último, la Presidenta Municipal, Alejandra Gutiérrez dijo que se seguirá buscando mejorar la capacitación y no solo para nuevos cadetes sino que habrá un programa de actualización para todos los elementos. “Porque queremos a la mejor corporación, esto lo estamos haciendo no solo por la ciudadanía, sino por ustedes, y reitero, habrá mano dura contra quienes no cumplan con su labor”. Finalizó.