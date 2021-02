Entregan equipo de cómputo a profesores guanajuatenses

El Municipio de León en conjunto con gobierno del estado, a través del Instituto para el Desarrollo y Atención para las juventudes del Estado de Guanajuato arrancó la entrega de equipo de cómputo a docentes guanajuatenses por medio del programa “Mi Compu Gto para docentes” por lo que se entregaron 100 mil computadoras y se capacitaron docentes en herramientas de aulas virtuales.

El gobernador de guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo destacó de Mi Compu Gto “es el más ambicioso del país, un programa que traerá beneficios para los maestros, también para los estudiantes del último año de preparatoria, llega en el momento justo, cuando se requiere más, porque como ustedes bien saben estamos en medio de una pandemia, vamos a cumplir el 17 de marzo un año sin clases presenciales”.

Con esta herramienta favorecemos al desarrollo de las capacidades y habilidades de las y los docentes del estado; vamos mano a mano con @gobiernogto, para nadie se queda atrás.



Unidos avanzamos más rápido y más lejos. pic.twitter.com/DkH79iEkG7 — Héctor López S. (@hlsantillana) February 22, 2021

Diego Sinhue destacó la necesidad de esta entrega de apoyo en un escenario como el de la contingencia sanitaria por Covid-19 “es importante resaltar que este programa, que es único a nivel nacional busca, no solamente impulsar la continuidad de los estudios dentro de la pandemia, sino tiene un objetivo más de fondo, es reducir la brecha digital porque el mundo, no guste o no, ha cambiado, hoy será mucho más común estar ligados a las plataformas digitales para las reuniones de trabajo, para darle seguimiento”.

“A través de mi compu Gto estaremos beneficiando con laptops a más de 100 mil personas, estudiantes y maestros de Guanajuato, estoy convencido de que al invertir a la educación estamos invirtiendo en el desarrollo del talento humano que tiene Guanajuato”, detalló el gobernador del estado de guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

“Con este programa, Mi compu GTO, estamos brindando herramientas que les ayuden a las maestros en sus métodos de enseñanza, es importante que acortemos esa brecha digital, dándoles herramientas dar insumos para que tengan esa ventaja digital, también es llevar a nuestro docentes y estudiantes al siguiente nivel de innovación de creatividad insertándose en la mente factura, se entregaron tres tipos de computadora, dependiendo de la necesidad como virtualización, procesamiento de datos y ejecución de programas, ” comentó Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Jorge Enrique Hernández Meza, Director General del Instituto Para el Desarrollo y Atención de las Juventudes del Estado de Guanajuato detalló que aparte de la entrega “se capacitaron a cerca de 40 mil figuras educativas en microsoft teams y en otros temas”.

El titular del Instituto para el Desarrollo y Atención para las Juventudes detalló las características de algunos elementos de cómputo de los que se hizo entrega “equipos de alto rendimiento para las 850 personas más destacadas del estado”.

Algunas de las computadoras tienen características de seguridad, explicó Hernández Meza “un equipo con sistema anti robo, hoy ese equipo si se sustrae, si cambia de manos, puede ser desactivado, por una computadora central , de tal manera que a los amantes de lo ajeno, no le va a servir puede ser desactivado, este equipo se va a desactivar cuando se conecte a Internet”.