Entregan 25 mil tarjetas del Bienestar en León para adultos de 65 y más

Fueron 25 mil tarjetas del Bienestar las que se entregaron en León a adultos mayores de 65 años y más, como parte del objetivo de entregar 450 mil apoyos antes del mes de febrero 2022 en Guanajuato, comentó Mauricio Hernández Núñez, delegado de Programas para El Bienestar en Guanajuato.

“Seguramente vamos a estar ya en condiciones de alcanzar la meta en febrero, va avanzando muy bien, va por fases la integración, esta es apenas la fase 1 y 2, son 5 fases de entrega, pero de incorporación todas las fases están abiertas, seguramente para febrero lograremos el objetivo”, comentó.

Agregó que actualmente Guanajuato cuenta con 400 mil adultos mayores de 65 años beneficiados con las tarjetas del Bienestar, mismas que brindan apoyos bimestrales de 3 mil 100 pesos y que a quienes se están incorporando en este nuevo sistema se les estarán entregando dos bimestres, es decir 6 mil 200 pesos, para la primer quincena del mes de diciembre.

Del objetivo que se busca alcanzar, el 50 por ciento de la población de 65 años y más se encuentra en la ciudad de León, por lo que este 16 de noviembre del presente año fue que se comenzaron a otorgar 25 mil tarjetas en la Plaza de la Ciudadanía Griselda Álvarez.

“Con esta nueva incorporación todos van a salir bancarizados, entonces vamos a incrementar ese porcentaje estaremos hablando de alrededor del 60 por ciento del total de adultos mayores, en la medida en que los Bancos del Bienestar vayan avanzando, que vamos avanzando, el objetivo es la totalidad de derechohabientes”, mencionó.

Actualmente todas las personas que cuentan con sus tarjetas del Bienestar están recibiendo sus apoyos en sucursales de Banorte, Banco Azteca, algunos en BanBajío, sin embargo la idea es que a través de los Bancos del Bienestar se puedan llevar a cabo las transacciones, ya que actualmente hay 11 sucursales ya construidas sin operación todavía y la meta es llegar a las 93 sucursales.

“La activación todavía no está, vamos avanzando en esa dirección, se prevé que el mes de enero es en el que estarían inaugurando estas sucursales, en estos momentos no tenemos ninguna operando”, explicó.

Desde las 9 de la mañana se les citó a los adultos mayores en las instalaciones de la Plaza de la Ciudadanía Griselda Álvarez, para realizar el registro y obtener sus credenciales, mismos que tuvieron que llevar su credencial de elector, 4 copias de la INE, también un comprobante de domicilio y su CURP.

Francisca Medina comentó que para ella es una buena noticia tener sus apoyos económicos de Programas para el Bienestar, ya que se encuentra sola y no tiene quien le ayude con sus gastos, pues recientemente se quedó viuda e incluso soltó el llanto al recordar que su esposo acaba de fallecer.

“No me había informado de cómo aplicaban los apoyos de 65 y más, hasta hace poco que me dijeron que viniera a registrarme, ya fue de manera que sí vine, pero me dijeron que desde los 65 años me hubiera venido, estamos a gusto y más que nada pues póngale que no almorzamos y no desayunamos por venir rápido, pero pues no pasa nada”, comentó Francisca Medina de 67 años.