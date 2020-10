Entregan 20 mdp en equipamiento a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública

León, Gto.- Más de 20 millones de pesos provenientes de la federación y del municipio, fueron entregados en equipamiento a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, por el gobierno de León, en respuesta a reforzar las estrategias de seguridad y en el combate a la delincuencia, pero sobre todo para garantizar la labor de vigilancia de servidores públicos, indicó el presidente municipal Héctor López Santilla.

En el evento protocolario asistieron el secretario de Seguridad Municipal Mario Bravo Arrona, el Presidente de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, Rene Solano Urban y la presidenta del Consejo de la Fundación León Agradecido, Luz Graciela Rodríguez Martínez.

Menos dinero y nos exigen más

Héctor López Santillana, destacó que el 30% del presupuesto de egresos va a destinado al tema de seguridad, pero dijo, tenemos una inquietud la desaparición de recursos de Fortaseg que representa una amenaza a la autonomía municipal, pues cada vez nos exigen más, a policías y tránsitos municipales, “muchas exigencias pocas atribuciones y menos recursos”.

Por lo que hizo un llamado a la federación “a ser congruentes, pues mientras que estas acciones de seguridad surjan de lo local y no en lo federal, las acciones que podamos no dejarán de ser genéricas, pero esto no nos va a detener”.

Equipamiento

Lo entregado a elementos de policía preventiva consistió en 3 mil uniformes, 1 mil 800 pares de botas tácticas, 335 chalecos balísticos, 324 esposas, 168 cascos balísticos y 1400 fornituras.

Los elementos de tránsito municipal fueron equipados con 100 rodilleras y 100 coderas para ciclistas y motociclistas, 32 guantes, 21 cascos de motociclistas, 156 fornituras, resalta la entrega de 50 chalecos balísticos, para resguardar su labor en el desarrollo de operativos municipales para garantizar la seguridad y tranquilidad de los leoneses.