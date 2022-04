Enfrentan mujeres más que brecha laboral

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- Desafortunadamente las mujeres aún siguen enfrentando algunos retos en materia de igualdad de género y es que, de acuerdo con Lorena Jiménez Salcedo, presidenta del Comité de Federaciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Nacional, las mujeres aún deben luchar contra la brecha salarial, laboral, violencia de género y el sistema patriarcal.

Mencionó que deben existir cambios desde la sociedad, las empresas y el gobierno para que verdaderamente empiece a desaparecer la desigualdad de género en el país.

DATOS DUROS

Jiménez Salcedo, informó que en México las mujeres dedican 30 horas al trabajo del hogar a la semana, mientras que los hombres solo nueve, el 6% del género femenino gana más de 12 mil pesos, el 19% son emprendedoras, el 9% toman decisiones en los equipos de inversión de capital privado, cada cinco días es despedida una porque será mamá, además de que 10 son asesinadas diariamente, mientras que 64 mil lo son cada año a nivel mundial.

PRINCIPALES RETOS

Comentó que los principales retos a los que las mujeres se siguen enfrentando son: La brecha salarial, donde se continúa ganando menos que los hombres en trabajos similares e incluso laboran más tiempo y no son remuneradas las horas extra, además de que se tiene conocimiento que el 40% en el mundo no tienen acceso a servicios financieros.

Otro reto es la brecha laboral, donde en promedio las mujeres trabajan más que los hombres por las actividades del hogar e incluso de los más de dos millones de empleos perdidos en los últimos dos años, el 70% corresponde a mujeres.

De igual forma, dijo que se sigue sufriendo a causa de la violencia de género, es decir, a nivel mundial una de cada tres mujeres ha padecido por lo menos una vez alguno de los tipos que hay como lo son económica, psicológica y emocional, por nombrar algunas.

También dijo que la mujer sigue padeciendo por el sistema patriarcal, que consiste en “el dominio institucionalizado que mantiene la subordinación e invisibilización de las mujeres. No ocupamos puestos directivos dentro de las empresas y solo el 8% de las grandes compañías están lideradas por mujeres”.

SOLUCIONES

Indicó que es importante que desde la legislatura y el gobierno se cambie la situación, a fin de que se sigan buscando perfiles femeninos en las empresas para que agarren experiencia y no sea un tema de hombre y mujer, sino de que quien tenga las competencias sea quien ocupe el puesto, pero esto no se puede lograr si no se tienen las mismas oportunidades entre mujeres y hombres.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

También mencionó que se requiere ir cambiando las masculinidades tóxicas, que se elimine la tasa de violencia contra las mujeres, que se incluyan a más personas del género femenino para los puestos de gobierno, que se paguen los mismos salarios, que se puedan tomar la mitad de las decisiones para que no sea un mundo dominado por los hombres, y que se den asistencias como guarderías para que puedan dejar a sus hijos mientras se siguen desarrollando.

Finalmente, destacó que del 100% de las empresas en México el 9% son dirigidas por mujeres, lo que indica que aún hay mucho camino por recorrer.