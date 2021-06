Enfrentan empresarios aumentos en transporte marítimo para mercancía de importación

León, Gto.- La importación de productos para la industria especialmente para el transporte marítimo, proviene de Asia ha aumentado, hasta en un 400%, los costos van de los dos mil a los cuatro mil dólares. Esto ha llevado a los empresarios guanajuatenses a buscar estrategias para enfrentar este problema global, explicó Guillermo Romero Pacheco, presidente ejecutivo de Apimex.

El también experto en economía explicó que todo comenzó a principios del 2021, y se agravó por un lado, por el tiempo en los procesos de limpieza y sanitización de los contenedores como parte del protocolo sanitario, por el otro, que las compañías buscan que los contenedores se llenen para enviar la mercancía.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Afecta a sectores falta de insumos: Coparmex

Romero Pacheco explicó que además hay demanda de muchos productos, lo que provoca que disminuya el número de productos que se estaban utilizando y eso encarece el precio.

"Aunque la demanda en Estados Unidos ha comenzado a subir mucho y el mercado a reaccionar, siguen estando todavía altos", los empresarios de la proveeduría tratan de buscar si las compañías que necesitan importar en contenedores buscarán reunirse para lograr un mejor precio, esto se está viendo a través de un estudio que se tendrá listo en semana y media.

El transporte más alto es el marítimo y que viene de Asia, especialmente con las importaciones, y es que importar esos productos por transporte aéreo es más costoso y “a la cadena de suministro le afecta sobre todo a quienes fabrican adhesivos, cierto tipo de sintéticos, que necesitan acero o lámina para sus herrajes y plásticos, entre otras cosas”.

Es un tema que afecta a todas las empresas, sólo que de forma muy fuerte a las Mipymes porque los recursos que tienen son menores.

Dijo que se espera que estos precios bajen más adelante, pero por el momento el impacto ha sido muy fuerte “estamos viendo la forma de apoyar a los empresarios para que no resientan tanto el costo del embarque porque el mercado no soportaría un incremento de precios fuertes en este momento”.

El empresario explicó que otra estrategia sería sustituir las importaciones por materia prima mexicana, pero no toda está disponible, esto se agravó por la política de Pemex y el gobierno federal.

Comentó que en la planta de etileno de Veracruz le quitaron el contrato de gas y todo esto la impacta porque el etileno es la base para hacer el polietileno de alta y baja densidad, “si el etileno no se produce en México, se tiene que importar. El Presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de poner un decreto para que Pemex y CFE tengan libertad en la importación de gasolina y energéticos, lo que afectará a todas las empresas. Los empresarios se van a amparar y el Presidente sabe que va a perder, son obstáculos que no se entienden y baja la confianza de la inversión en el ambiente de negocios*

En ese sentido, Coparmex afrontará la situación, pero los empresarios están preocupados, debido a la falta de inversión, finalizó Romero Pacheco.