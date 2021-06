Enfrentan empresarias de León estragos financieros

León, Gto.- A consecuencia de los estragos que dejó la pandemia al sector de las mujeres empresarias de León, 20 de ellas no cuentan con la liquidez suficiente para afrontar el pago de créditos de poco más de 100 mil pesos que adquirieron a través de los programas emergentes de Fondos Guanajuato.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo León, Leticia Venegas Ramírez compartió que durante el año 2020 algunas de las socias registraron pérdidas de hasta un 70% en ventas, pero que algunas de ellas se han recuperado en un 30%.

Un 17% de las socias de Amexme pertenece a los sectores como turismo, restaurantes, cuero-calzado, inmobiliaria, organizadores de eventos, construcción y servicios, considerados entre los más afectados.



Venegas Ramírez dijo que Amexme Capítulo León genera más de 5 mil empleos directos e indirectos, pero durante los primeros meses de la pandemia tuvo pérdidas registradas por más de 50 millones. Entre las socias hay dirigentes de pequeña mediana y gran empresa (PyME).

En ese sentido, explicó que algunas de las socias no tuvieron problema para pagar por ejemplo del giro médico y otras se reinventaron para seguir adelante, sin embargo algunas han esperado el tiempo que se les dio de plazo porque “porque hay algunos giros que fueron muy golpeados; (al gobierno) sólo se le pide que se pueda extender la prórroga algunos meses, porque no han tenido una recuperación económica, está muy lenta y no avanza”.

Los préstamos no serían un regalo, sino una oportunidad para las empresarias, hasta que se reactive la economía y puedan comenzar con sus pagos por los préstamos que solicitaron a través de los Programas Emergentes de Fondos Guanajuato.

“Porque si ahorita ellas pagan, van a quitar el flujo de sus negocios y tendrían la necesidad de hacer despidos, y esto es para que al contrario puedan contratar gente y se recuperen los empleos que se perdieron”, reconoció.

Comentó que en los primeros meses de la pandemia tuvieron hasta un 70% de reducción en sus ventas, y en la actualidad algunas socias de Amexme tienen una recuperación de ventas, desde el 30%, hasta el 80%.

Solicitan la ampliación del plazo para pagar porque apenas cambió el semáforo de color y los ingresos que han tenido llegan poco a poco, por lo que analizarán si lo harán llegar directamente a Fondos Guanajuato o lo expondrán en el Consejo Coordinador Empresarial.

Explicó que además de las pérdidas, ha tenido que cubrir entre otros pagos rentas, impuestos, luz, obligaciones fiscales, seguro, entre otras cosas. Gran parte de los préstamos se utilizaron para pagar rentas y empleos.

Hay giros esenciales que repuntaron por ejemplo el sector automotriz, medicamentos, pero hay sectores que como el de organización de eventos están apenas retomando porque el semáforo y que no les permite llenar la asistencia “apenas están teniendo trabajo, no están recuperados”, igual que turismo, restaurantes y belleza.

“La recuperación económica para estar bien como en el año 2018, va a tardar 4 ó 5 años más, pero ya tenemos una luz en el camino, ya no se ven las cosas tan oscuras ahorita como ha avanzado la vacunación, ya tenemos fe y planes a futuro”, finalizó la empresaria.