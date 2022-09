Enfermedades del corazón son principales causas de muerte en México [VIDEO]

León Gto.- Las enfermedades del corazón son una de las principales causas de muerte en México, con más de 150 mil personas que pierden la vida a causa de estas enfermedades, por lo que este 29 de septiembre, el Sistema de salud de Guanajuato en coordinación con el municipio de León conmemoraron el Día Mundial del Corazón, para concientizar a la población sobre la prevención de estas enfermedades.

De acuerdo con el Sistema de Información de la Secretaría de Salud, la mortalidad por enfermedades del corazón en Guanajuato 2000-2020 en población de 25 años y más; en el año 2000 se presentaron 2 mil 994 defunciones; para el 2010 ya se presentaban 5 mil 20 defunciones; en el año 2019 se registraron 7 mil 759 muertes; y en el 2020 se llegó a un pico acumulado de 10 mil 832 muertes.

El SAPEG tiene un registro de más de 142 mil pacientes con alguna enfermedad crónica, de estos, más de 106 mil padecen de hipertensión arterial; 87 mil 573 padecen diabetes mellitus; y 73 mil 178 obesidad. En cuanto a la mortalidad, en Guanajuato también las ECV son la primera causa de muerte, con 10 mil 832 fallecimientos por ECV en el 2020, de estos el 78.9% fueron en personas de 65 años y más.

Ernesto García Caratachea, director general de Salud Municipal, mencionó que es de suma importancia sensibilizarnos en cuanto a enfermedades crónicas prevenibles o al menos aplazables, ya que actualmente el país ocupa los primeros lugares de mortalidad, que incluso se puede ver escalado a nivel mundial.

“El fenómeno de este incremento de las enfermedades metabólicas, las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles, es cada vez más alarmante y sobre todo se presentan en grupos sedentarios, cada vez de menor edad, a lo que normalmente estas enfermedades se presentaron, lo que hace que cada vez personas más jóvenes se estrenen con patologías cardíacas que ponen en riesgo, su vida, por ejemplo en México más de 30 millones de personas padecen hipertensión arterial, y por la presencia de estas enfermedades metabólicas, hay complicaciones directamente en aquellas que tienen que ver con el corazón, mueren más de 150 mil personas al año y las enfermedades no transmisibles representan el 77% de las causas de mortalidad”, explicó.

El Día Mundial del Corazón se celebra como cada año, el 29 de septiembre, implementado a partir del año 2000 por la Federación Mundial del Corazón (FMC) con apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Como cada año, en el marco de esta celebración se intensifican las actividades de detección oportuna de enfermedades crónicas no transmisibles y la promoción para la adopción de un estilo de vida saludable en el grupo de edad de 20 años y más, a través del programa de acción específica de enfermedades cardiometabólicas.

Este año 2022 bajo el lema: "Usa el Corazón para Cada Corazón", mismo qué significa pensar diferente, es decir, ayudar a otros y comprometerse con esta importante causa, implica el uso de la preposición "para" con el fin de hacerla y percibir la situación de las enfermedades cardiovasculares de manera más personal.

“El estado de Guanajuato tiene un sistema de salud fortalecido, es importante y fundamental que cada uno de los ciudadanos. Ponga la parte que le corresponde, no hay manera de tener un médico, una enfermera, un promotor de la salud al lado de cada ciudadano, es menester de cada uno de nosotros hacer lo que nos corresponde y en ese sentido la prevención es lo más importante”, agregó García Caratachea.

Durante el acto protocolario se explicó que usar el corazón significa pensar diferente, para tomar las decisiones correctas y actuar con convencimiento para ayudar a otros, es decir, que cada persona se comprometa con la causa y valorar que el corazón es el único órgano que podemos oír y sentir.

Por su parte, Pablo Sánchez Gastelum, director del Área de Salud Pública del ISAPEG, explicó durante su intervención que fuera de las estadísticas alarmantes que vivimos, estas pueden disminuir si cambiamos de hábitos alimenticios y mantenemos una vida saludable.

“El mantenernos sanos, el estar saludables es algo que apreciamos, lamentablemente hasta el día que lo perdemos; en algún momento todos lo hemos perdido, quienes padecen alguna enfermedad crónica, no transmisible o enfermedades crónico degenerativas, como la diabetes como la hipertensión, nos damos cuenta que hay que estarnos cuidando, porque en efecto no podemos manejar las cosas de manera diferente, el corazón forma parte vital de la vida”, comentó.

Asimismo explicó que la respuesta a no padecer estas enfermedades no se encuentra en los hospitales, en las consultas ni en las medicinas, sino que todo radica en la prevención de las personas y el buscar tener una vida cada vez más saludable.

“Definitivamente Guanajuato tiene un sistema de salud que nos permite ser líderes en el tratamiento de los pacientes con hipertensión y con diabetes, hablamos de un 74% en el tema de control de paciente hipertenso en el Estado de Guanajuato, primer lugar nacional y ese es gracias al trabajo obviamente del sistema de salud, pero de todos ustedes, que también se cuidan, pero una parte importante es esta, no queremos tener más hipertensos, no queremos tener más diabéticos, al contrario, no se trata de darles más medicina, se trata de que cada vez y conforme vayan transcurriendo los años, tengamos menos gente hipertensa, tengamos menos gente diabética, tengamos más gente en su peso”, mencionó.

Además, brindó algunas recomendaciones para mantener una alimentación saludable tanto en la adultez como en la niñez, donde principalmente indicó que no debían de pasar más de cinco horas sin alimento, tomar mínimo dos litros de agua al día y realizar activación física, así como descansar bien y evitar el estrés.

“En el estado de Guanajuato en la última encuesta de salud, cuatro de cada 10 personas arriba de 20 años de edad en el Estado de Guanajuato, tienen algún grado de hipertensión, cuatro de cada 10 es un montón, pero si lo correlacionados con que siete de cada 10 adultos tienen sobrepeso u obesidad, entonces la cifra cobra sentido”, indicó Pablo Sánchez Gastelum.

“Siete de cada 10 adultos tienen sobrepeso u obesidad es mucho, y cuatro de cada diez son hipertensos, también es mucho y la hipertensión condiciona como ustedes saben problemas cardíacos como lo que estamos viendo hoy, pero también problemas de eventos vasculares (...), para unir los datos tres de cada 10 infantes menores de 5 años, tienen algún grado de sobrepeso y obesidad, cuatro de cada 10 adolescentes tienen alguna situación de sobrepeso y obesidad, entonces es de esperarse que lamentablemente 7 de cada 10 adultos, tengan estos problemas y con ello la obesidad también es la madre de todas las enfermedades”, finalizó.