Enchulan la capital para recibir al Cervantino

Guanajuato, Gto. (OEM).- A lo largo de 17 días la ciudad de Guanajuato abrirá sus puertas para recibir a las miles de personas que se dan cita al Festival Internacional Cervantino, uno de los eventos culturales más importantes y prestigiosos de América Latina, que en este 2023 llegó a su 51 edición donde Estados Unidos y Sonora son los invitados de honor.

La también llamada Fiesta del Espíritu reunirá a 31 países, donde los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de presentaciones de danza, música, ópera, teatro y artes visuales, que reflejarán la riqueza y diversidad cultural de estas naciones.

El FIC una celebración cultural imperdible que combina la excelencia artística con la diversidad cultural, brindando a los asistentes una experiencia única e inolvidable dispondrá de un total de 108 espectáculos que deleitarán al público cervantino durante las dos semanas de actividades reflejando la diversidad cultural de estas regiones.

El festival conmemorará importantes efemérides, como el 50 aniversario luctuoso de José Alfredo Jiménez y el 150 aniversario del nacimiento de Sergei Rachmaninov.

Participación artística

Entre los artistas estadounidenses que se unirán al escenario del 51 FIC están: desde el mundo de la danza, Axis Dance Company; el Ballet Hispánico y la Dance Theater of Harlem, quienes deleitarán al público con su talento y pasión en cada movimiento.

En el ámbito musical, artistas como Arturo O´Farril and The Afro Latin Jazz Orchestra; Ensemble Mik Nawooj; Jennifer Koh y Vijay Iyer; Justin Kaufflin Trio; Ranky Tanky; The U.S. Army Blues; y Trey McLaughlin and The Sounds of Zamar, acompañados por el Coro de la Universidad de Guanajuato, entre otros, ofrecerán una experiencia sonora enriquecedora y vibrante.

Por su parte, Sonora, uno de los estados más vibrantes de México, ofrecerá una destacada participación con artistas como Antares Danza Contemporánea, Caloncho, la Orquesta Filarmónica de Sonora con un concierto homenaje a Arturo Márquez, La Coyota, Simpson Ahuevo, Sugich, Margaritas Podridas, Lormiga Títeres, la Banda Sinfónica del estado de Sonora, Jaime Florentino.

Los artistas sonorenses traerán consigo la esencia de su tierra a través de la danza, la música y el teatro, envolviendo al público en un viaje cultural inigualable, con la participación de 550 artistas sonorenses en 120 eventos.

El estado de Guanajuato, anfitrión del festival, presentará una muestra excepcional de talento local con el Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato, la Banda de Música del estado de Guanajuato, la Compañía de Teatro Ópera de Guanajuato, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y el Teatro Universitario de la Universidad de Guanajuato, entre otros talentos. Su participación en el festival será un tributo a la creatividad y la identidad guanajuatense.

Alistan casa anfitriona

Por su parte la Dirección General de Servicios Públicos y el área de Mantenimiento del Gobierno Municipal de Guanajuato realizó trabajos de limpieza y mantenimiento en callejones, calles, plazas y jardines de la ciudad previos al arranque oficial del Cervantino.

El alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, señaló que las áreas operativas del Gobierno Municipal trabajan por una ciudad limpia, bonita y segura que se disfrute al máximo durante los 17 días del Cervantino.

El Festival Internacional Cervantino (FIC), uno de los eventos culturales más importantes y prestigiosos de América Latina.

Se instalaron luminarias LED en las rutas de acceso a la ciudad y los principales espacios culturales y turísticos, además de contenedores de basura en puntos estratégicos y trabajos de pintura y remozamiento en fachadas y monumentos.

“El objetivo de estos trabajos es garantizar que la ciudad se mantenga en óptimas condiciones para recibir a los visitantes que llegarán de todo el mundo para disfrutar del Festival Cervantino”, reiteró Omar Rosas, titular de Servicios Públicos.

Seguridad garantizada para los asistentes

Además, del 13 al 29 de octubre se estima una derrama económica superior a los 339 millones de pesos con una ocupación hotelera por arriba del 60 por ciento, entre semana, mientras que los fines de semanas el alojamiento hotelero alcance el 100 por ciento de su capacidad.

De igual forma se dispondrá de un estado de fuerza de mil 500 elementos de seguridad participará en el operativo de seguridad, de los cuales 450 elementos son municipales, quienes estarán trabajando de manera coordinada con los órdenes estatal y federal en el operativo de seguridad especial que se va a implementar por el Cervantino.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde, recordó que los elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno y de los cuerpos de emergencia participarán en el operativo interinstitucional.

Destacó que el consumo de bebidas embriagantes en la vía pública no estará permitido, pues se trata de una falta administrativa contemplada en el Bando de Policía y Buen Gobierno.