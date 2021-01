Encabeza Guanajuato cifra de masacres: Causa en Común

Durante 2020, Guanajuato fue el estado con más masacres cometidas en todo el país, pues de acuerdo con la organización civil Causa en Común, de las 672 masacres que ocurrieron en el país, 176 tuvieron lugar en Guanajuato.

Causa en Común hizo la presentación de su Informe anual de atrocidades 2020, que de acuerdo con Teresa García, investigadora de esta organización civil, se trata de un estudio único en el país y que tiene como objetivo el visibilizar la violencia que se vive en el país y que en algunos casos ésta supera cualquier situación antes vista.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Cuesta casi un millón mantener a un preso en Cefereso de Ocampo

Teresa García explicó que en el estudio se considera masacre al asesinato de tres o más personas en un mismo hecho, definición tomada de autores como Thomas G. Bowers, Eric S. Holmes y Ashley Rhom y bajo esta premisa, en el país se cometieron 672 de este tipo de casos, en donde Guanajuato encabeza la lista.

En el estado, de acuerdo con Causa en Común, durante 2020 se cometieron al menos 176 masacres y que dejaron un saldo de 686 víctimas por este tipo de actos violentos.

Entre las masacres que resaltó Causa en Común están el asesinato de 27 personas en un anexo de Irapuato, ocurrido el primero de julio; además el asesinato de 11 personas en un centro nocturno de Jaral del Progreso, ocurrido el 27 de septiembre, así como el asesinato de nueve personas en el parador San Fernando, en el municipio de Villagrán y ocurrido el 25 de enero, o bien el asesinato de ocho personas el 16 de mayo en una gasolinería del municipio de Apaseo el Alto.

Por su parte, María Elena Morena, presidenta de Causa en Común, dijo que tomaron la decisión de registrar esto que consideraron como atrocidades “porque detrás de cada uno de estos datos hay víctimas, hay familias enteras destrozadas, hay niños, niñas, mujeres que sufren violencia diariamente”.

Además, dijo que este estudio tiene como objetivo que esas cifras publicadas en medios y esas escenas violentas que se ven a diario “no caigan en la normalización” ni tampoco sean soslayadas y señaló al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por querer minimizar que ya no hay cifras de masacres en el país y las cifras muestran otra situación.

“Nuestro conteo suma 672 masacres, esas que dice el presidente que no existen”, dijo María Elena Morena, quien llamó a los gobiernos a no desestimar estas cifras, pues lo único que buscan es visibilizar que la violencia sigue en las calles, las personas se están muriendo y no se ve una estrategia ya no que ataque de raíz esa violencia, sino que cuando menos la contenga, pues cada año se dice que fue más violento que el anterior.