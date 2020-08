En tianguis de Villas de San Juan, clientes no cumplen con medidas de sanidad

León, Gto.- Como cada domingo el tianguis de Villas de San Juan genera que un gran número de comerciantes y clientes; estos últimos asisten pero sin el cubrebocas.

El municipio de León sigue siendo el más afectado de todo el estado de Guanajuato a causa de contagios comunitarios y también muertes a causa del virus del Covid-19.

El recorrido

Desde muy temprano los comerciantes llegan y se instalan, el riesgo de lluvia no impide salir adelante y ganar un ingreso; ellos al ser "nómadas" en muchos tianguis de León tienen que seguir el protocolo de sanidad para poder seguir trabajando.

Basta con caminar entre calles y encontrar ciertas novedades: relojes, juguetes, ropa y hasta piezas de automóviles, de todo un poco se encuentra, esos puestos solo ven pasar a los ciudadanos y sus dueños solo esperan tener venta, desayunar algo o matar el tiempo usando sus teléfonos.

Otros tienen un poco más de éxito, sobre todo los que se dedican a vender comida y donde se encuentran platillos peculiares, de origen mexicano y también del extranjero como pizzas, frappés, hamburguesas y otras novedades que efectivamente son bien aceptados, generan ventas y movimiento.

En lo similar a los alimentos, los dedicados a la venta de frutas y verduras tienen en sus improvisados comercios a un número considerable de personas haciendo la despensa semanal, se amontonan y no existen por momentos la sana distancia.

“Antes de esto vendíamos tacos de guisado, pero también me dedico a vender ropa y dulces, por la situación dejé de vender comida ya que se bajó la venta, por la gente que no se cuida estamos así y no podemos salir de esto, no entienden, espero en lo que queda del año podamos salir adelante”. Miriam Serrano, comerciante y ama de casa.

Sin cubrebocas

Sobre visitas es imposible negarlas, al lugar llegaron una cantidad, familias, adultos mayores y gente que solo va pasar un rato, pero sin realmente cubrir algo esencial en su visita.

Unos 15 jóvenes vienen de un partido de fútbol, traen uniforme del equipo León, su intención es buscar un puesto de aguas de sabor y refrescarse, un día normal para ellos aparentemente.

Dentro de los caminos formados entre puestos también la gente vive su “normalidad”, paran en los puestos y preguntan por lo que les interese, sin distancia, sin cubrebocas y solamente pocas unidades de gel antibacterial en algunos puestos, mientras tanto el comercio sigue, también algunas personas en sus cocheras sacan a la venta algunas cosas para vender.