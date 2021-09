En su mensaje de despedida, HLS homenajea a ciudadanos que construyeron un mejor León

León, Gto. Durante su mensaje de despedida el alcalde Héctor López Santillana, homenajeó el coraje de los leoneses que no perdieron la esperanza y lograron emprender con su creatividad para lograr construir un mejor León.

#ContigoYPorTiLeón seguimos avanzando y construimos un futuro ➕ Próspero. 🔴 #ENVIVO 🔴 Mensaje a la Ciudadanía👨‍👩‍👧‍👦 por parte del Alcalde Héctor López Santillana. So https://t.co/OuX6kLFtTb — Municipio de León (@municipio_leon) September 22, 2021

Durante su presentación en el Poliforum del Distrito León Mx, reconoció a todos los y las leoneses que construyeron la grandeza de la ciudad, ya que el León en el que vivimos es resultado de la participación ciudadana.

El presidente municipal panista, ofreció un mensaje horas después de su sexto informe de Gobierno, al recordar las historias de vida de ciudadanos que lo inspiraron ya que sus críticas hicieron progresar al municipio en su zona urbana y rural.

No existe honor más grande que el de servir a los demás.



Mi sincero agradecimiento a las y los leoneses por brindarme la oportunidad de trabajar con dedicación, alegría y patriotismo #ContigoYPorTiLeón y en beneficio de cada una de las familias de este municipio. pic.twitter.com/JiMxXrLVEM — Héctor López S. (@hlsantillana) September 23, 2021

Los ciudadanos y buenos servidores públicos que se esmeran en construir el orgullo y progreso de la ciudad, fueron mencionados en el evento ya que el fruto de su esfuerzo está enfocado en crear las condiciones para que en León nadie se quedé atrás y tengan una visión a futuro.

Tú eres el único protagonista de esta historia.



Aquí existe gente que le gusta levantar la mano para participar y generar un verdadero cambio, porque la construcción de un mejor futuro está en manos de nuestra ciudadanía. #ContigoYPorTiLeón pic.twitter.com/3MMqFKXSYw — Héctor López S. (@hlsantillana) September 23, 2021

Mencionó que los artistas urbanos, deportistas, estudiantes y emprendedores, los motivó para sacar adelante a la ciudad de León, al involucrarse en problemas de su comunidad de los cuales pudieron resolver gracias a que los ciudadanos no se quedaron callados y fueron exigentes todos los días.

Aseguró que justo eso es lo que hace mejores gobiernos y agradeció a los miembros del Ayuntamiento que pusieron por encima el interés de los leoneses por el político, ya ‘que la gobernabilidad no riñe con principios de partidos’.

En su presentación Héctor López Santillana, no pudo pasar por alto el agradecer a los ciudadanos que no dieron su confianza de voto pero que aportaron su crítica y propuesta, ya que el hecho de no pensar igual pero ir en la misma dirección, hace que la participación se involucre y aquí es donde hay oportunidad de corregir y ser un mejor gobierno.

Por último Libia Denisse, secretaria de Gobierno, reconoció los proyectos de la administración, previo a un video donde el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ofreció unas palabras a los espectadores del informe.