En riesgo, inversiones y empleos: CTM

León. Gto.- Están en riesgo nuevas inversiones, salida de las existentes y los empleos al estar definidas las obligaciones adquiridas por México en el T-MEC, asegura Hugo Varela Flores, líder de la Central de Trabajadores de México (CTM) en el estado de Guanajuato.

“En realidad no sabemos qué fue lo acordado en la firma del T-MEC, hasta que no se ratifique el tratado vamos a saber cuáles fueron las obligaciones que México adquirió, lo que queda claro que cualquier intromisión a la soberanía de México no es bien recibida” indicó.

Dijo, que además esto implica trabas y problemas, que pueden ser interpretadas como malas noticias para los inversionistas “pueden tener sus reservas para invertir en México si, se les va a complicar mucho la exportación de sus productos, simple y sencillamente van a optar por otro país”.

El sector obrero patronal, consideró, “está desorientado porque la información que se han generado es muy diversa y muy poco definida acerca de exactamente hasta dónde llega el compromiso que se adquirió junto con EUA”, agregó.

Varela Flores aclaró que en lo que se define estas condiciones para operar el T-MEC “ya le dieron en la torre a una gran cantidad de empleos; podría acarrear desempleo, desde el momento que los inversionistas no tengan certeza en sus inversiones en eso momento no van a continuar con sus inversiones”.

“Nosotros no tenemos miedo pues las cosas se hacen bien y la democracia sindical esa no está a discusión lo que nos preocupa es que los americanos por su falta de competitividad o de tener un mercado de ellos, van a poner cualquier pretexto a los productos mexicanos y nos van a frenar a México”, concluyó.