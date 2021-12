Colocan "Árbol de la Esperanza" en memoria de familiares desaparecidos

León Gto.- Integrantes del colectivo "Buscadoras Guanajuato" instalaron un "pino de la esperanza" en memoria de sus familiares desaparecidos, el árbol fue colocado en las inmediaciones del Arco de la Calzada de León, Guanajuato durante la mañana del miércoles.

Paola, quien es representante del colectivo, compartió para el Sol de León que está mañana decidieron instalar un pino navideño, al que decidieron llamarlo el árbol de la esperanza, con el único fin de sensibilizar a la gente y sobre todo darle una esperanza a todos los niños del colectivo que buscan a sus papás.

Fotos: Francisco Meza | El Sol de León

“Este árbol de navidad, más bien es el árbol de la esperanza, del árbol de la memoria, lo hacemos con un fin, el fin de sensibilizar un poco a la gente e invitarlos a que sean un poco más empáticos con nosotros, ya que nosotros no pedimos estar en esta situación, nosotros no pedimos esta vida, queremos hacerle saber a la sociedad que no todos los desaparecidos son malos, que simplemente estuvieron en el lugar o en el momento no indicado, a la hora no indicada”, mencionó Paola mientras decoraba el pino con escarcha y esferas en el árbol.

Es de mencionar que las esferas usadas en este árbol tenían una peculiaridad, eran transparentes algunas llevaban grabado el nombre de las personas que buscaban, frases como ¿Dónde Están?, así como imágenes de aquellas personas desaparecidas, con información como sus características físicas y la descripción de la ropa que llevaban en el momento de su desaparición.

“Buscadoras Guanajuato” es un colectivo conformado por 20 familias de distintos lugares del Estado de Guanajuato, mismas que se encuentran en su mayoría en la ciudad de León, quienes no paran de buscar a 19 hombres, una mujer y una Alerta Amber por un niño desaparecido.

En el caso de Paola, ella buscaba a su esposo Fernando Israel Martínez Sánchez, “yo buscaba a mi esposo, desafortunadamente yo lo localice por mis medios sin vida en Celaya Guanajuato, sentí dolor e impotencia de que todo mi esfuerzo que hice por buscarlo no nos dio un fruto positivo, impotencia hacia las autoridades, puesto que siempre hay omisión por parte de ellos en su trabajo y nunca recibimos lo que esperamos de ellas”, comentó.

“La autoridad nunca me ayudó, ni apoyo, ellos siempre me decían que mi esposo andaba con otra y lo repetían, cuando yo fui testigo de que se lo llevaron, recuerdo que solían decirme que cuando se hiciera la captura de alguna organización criminal lo iban a encontrar, se hizo esa captura y mi esposo nunca apareció, decidí yo buscarlo con mis propios medios, lo encontré, yo no puedo decir que a mí me ayudó la Fiscalía o que un Ministerio Público me ayudó a localizarlo, porque no es así yo lo localice por mí”, agregó Paola.

Como su caso, existen millones en México, sin embargo ella menciona que continúa dentro del colectivo por empatía con sus compañeras, por el deseo de ayudarles a que ellas puedan encontrar con vida a sus desaparecidos.

“En mi colectivo hemos encontrado a cuatro personas, una con vida y tres sin vida, por lo que es muy importante que todos nos ayuden a encontrarlos, si saben información, no importa si es mucha o poca nos la pueden enviar a nuestro Facebook (Buscadoras Guanajuato), ya que es muy difícil caminar sin el apoyo de nadie y ser revictimizada, porque lejos de llevarse a tu familiar se llevan su vida, te quitan todo, no buscamos culpables solo queremos encontrarlos”, finalizó Paola.

A los pies de este “Árbol de la Esperanza” también fueron colocadas lonas con las imágenes y la descripción de los 19 hombres, una mujer y una Alerta Amber, al mismo tiempo que veladoras en color blanco fueron prendidas.