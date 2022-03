En las escuelas no se debe violentar el derecho de ninguna persona: SEG

León Gto.- El titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), Jorge Enrique Hernández, mencionó que todas las instituciones públicas y privadas cada vez son más cuidadosas con estos temas para evitar el acoso y la violencia en las diferentes escuelas del estado.

Dijo en connotación a los hechos ocurridos donde alumnas de la Preparatoria Oficial de León en San Miguel se manifestaron para erradicar el acoso que sufrían dentro del plantel educativo, esto desató luego de un mensaje de la directora donde solicitaba a las alumnas a “usar ropa cómoda que no llame la atención”.

Todas las instituciones de todos los niveles saben que hay un marco legal de actuación, al cual nos debemos de apegar, dónde la persona tiene derecho a estudiar en un entorno libre de violencia justo como la ley lo específica, y que cada actuar de alguien que esté en contra de la libertad de cada estudiante, tendrá un correspondiente seguimiento y apertura de expediente que derivará posiblemente en algunas sanciones”, comentó.

“Inclusive a la universidad de Guanajuato ha declarado al respecto, se están corriendo todos los protocolos, nosotros lo hemos dicho en otros momentos en los que se ha hablado del uniforme y de cosas por el estilo, que no es obligatorio el uso de alguna vestimenta en particular, colores, tamaños, tipos de vestimenta es respetable la vestimenta que llevan cada uno de nuestros estudiantes”, mencionó.

A pesar de que es un tema visible, el titular invitó a los estudiantes a expresar estas conductas en contra de los estudiantes y maestros; “La escuela está hecha para que regresen, aprendan y salgan mucho mejor, no para violentar el derecho de ninguna persona”.

Jóvenes en intermitencia

En otro orden de ideas comentó que de un sistema educativo de casi 1.7 millones de estudiantes, cerca de 70 mil cuentan con una participación intermitente, cifra que podría extenderse a los 100 mil, aunque aún no se cuenta con una cifra oficial, el titular de la SEG, hizo un llamado a la comunidad para realizar un pacto social por la educación y a no normalizar que ninguna persona esté fuera del aula.

“Guanajuato estará midiendo los aprendizajes, midiendo el contexto socio emocional, la participación presencial en aras de hacer lo que nos toca a nosotros como sistema educativo, pero también invitar a toda la sociedad, padres de familia, sociedad organizada, empresarios, a que no se nos haga normal ver a una persona que no está asistiendo”, mencionó Jorge Enrique Hernández.

“Llévenlos a la escuela buscaremos los esquemas flexibles para recuperarlos, que no se crea que ya se nos fue el tren, que ya no se puede o no habrá espacio, al contrario toda la flexibilidad para poder recibirlos en cada escuela”, finalizó.