En las elecciones internas de Morena hubo fraude y violencia: PAN

Fraudes, violencia, acarreos, compra de votos, robo de urnas y uso de recursos públicos, fueron algunas de la denuncias que emitió la mañana de este lunes, el presidente estatal del PAN en Guanajuato, Eduardo López Mares durante las elecciones de Morena en esta entidad que se realizaron el domingo pasado.

“En las elecciones internas de Morena hubo violencia, hubo fraudes, hubo acarreos, hubo compra de votos, hubo robo de urnas, coacción, presión, uso de recursos públicos para favorecer a diferentes liderazgos morenistas y esto nos queda claro algo, que son antidemocráticos, que son caciques, que son sucios”, dijo.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Además, el líder estatal aseguró que los morenistas no saben ni siquiera hacer su propia elección y que ni siquiera tienen organización para realizar sus procesos internos, además de que les da tristeza ver imágenes que no se veían desde los año 80, generadas por las peleas y robos de votos.

“Este fin de semana vimos que los mismo que quieren desaparecer o eliminar al INE, no saben ni siquiera hacer su propia elección, no saben llevar a cabo sus procesos internos, no nos da ni un poquito de gusto ver imágenes de quema de urnas, nos da mucha tristeza ver que hubo peleas, que hubo acarreos, que hubo coacción al voto porque son imágenes que habían superadas en los años 80”, agregó.

Y agregó que tiene que defender al Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar que en el país haya reglas claras e imparciales que abonen a la democracia de México.

Local Admite anomalías en tres distritos Ernesto Prieto

“Tenemos todos la obligación de defender lo que tanto le ha costado a las mexicanas y a los mexicanos, tenemos que defender al INE, hoy más que nunca nos queda claro que debemos defender al Instituto Nacional Electoral para garantizar que en México haya reglas claras, que exista un árbitro imparcial para un ejercicio limpio de la democracia”, dijo.

Además, habló sobre el tema de algunas encuestas que posicionan al PAN en primer lugar en comparación con otros partidos políticos.

“Hemos seguido las encuestas presentadas por algunos medios de comunicación y algunas que se han movido en redes sociales. En todas, hasta en las que están moviendo los de enfrente, el PAN está arriba siempre. Y esa es una prueba de que la ciudadanía nos tiene confianza en lo que se está haciendo en Guanajuato”.

Añadió que las mediciones propias incluyen encuestas que dan una ventaja de hasta 3 a 1, pero el principal termómetro es lo que expresa la ciudadanía: “No es la única medición, tenemos lo que nos dice la gente en nuestra gira permanente. Somos un Comité que escucha y ve con sus propios ojos lo que está ocurriendo. Tanto en los 23 municipios donde gobierna Acción Nacional, que representan un 74% de la población, como en los 23 donde somos co-gobierno, se reconoce que en Guanajuato SÍ hay empleo, SÍ hay educación, SÍ hay salud y SÍ hay acciones en materia de seguridad”.