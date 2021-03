En la segunda rodada cannábica piden dignificar la planta desde casa

Durante la segunda rodada cannábica en la ciudad de León, no solo acudieron personas a fumar marihuana a diestra y siniestra como si no hubiera un mañana, sino que también acudieron activistas que alzaron la voz por la sagrada planta de la marihuana.

Nayret Manik, médico tradicional y terapeuta coordinadora de la cosmética natural ‘Tutu Manik’ y del ‘Temazcal Cannábico’, señaló durante la manifestación pacífica que buscan dignificar la planta de la marihuana ya que la actual regulación los tiene decepcionados.

“Habla de una regulación que no es real, habla de un apoyo el cual va dirigido para las grandes empresas y para las personas que como colectivos, asociaciones, mamas que cultivan no está pues beneficiado esta regulación, están engañando a nuestra gente diciendo que ya es legal cuando los permisos son muy caros, cuando todo lo que se viene es imposible para la medicina el acceso para las personas y para nosotros que también venimos por el desarrollo a la libre personalidad”, comentó la activista.

La terapeuta experta en ceremonias de temazcales, explicó que fusiona la medicina mexicana con la medicina tradicional, logrando dignificar la planta y enseñándole a los usuarios que el cannabis no solo es para fumar, sino que combinado con la medicina natural, se alivian muchos males a pacientes de cáncer, esclerosis y glaucoma.

Respecto al alto a las extorsiones y a la criminalización a la que se enfrentan ante autoridades cuando los usuarios son detenidos en portación de dosis para su consumo personal, dijo que la nueva ley por aprobar, no tiene ningún beneficio en el consumidor final.

“Ni beneficio ni información de las autoridades, hay mucho abuso e incluso de los jóvenes porque la mayoría de los usuarios de cannabis son jóvenes y quieren tratar de usar, intimidar y lucrar porque eso es lo que estamos liberando, libre posesión porque en esta nueva regulación nos aumentaron a 28 gramos pero aun así una policía te puede sembrar (marihuana) y te puede detener y puedes mantener un muy mal rato”, dijo Nayret.

Mencionó que es por eso que piden libre posesión, libre cultivo, derecho al desarrollo libre de la personalidad y que podamos realmente hacer validar esta regulación y no con mentiras.

La activista Nayret pidió a la sociedad informarse y no limitarse con la regulación, por lo que invitó a sembrar, cultivar y dignificar la sagrada planta desde casa.

A nombre de todos los centros ceremoniales y por toda la medicina tradicional mexicana, la cultivadora recordó que antes los abuelos dignificaban la planta y dijo que actualmente es una lástima que haya pacientes que no pueden recibir la medicina porque es ilegal.

Saldo verde: MCG

Hugo Mondea, representante y vocero del Movimiento Cannábico Guanajuato, señaló que la segunda edición de la rodada cannábica terminó con saldo verde, pues ligeros incidentes como caídas no paralizaron la manifestación pacífica.

Fueron al menos 4 mil 200 asistentes los que participaron en bicicletas, patinetas, patines del diablo y patines, en una ruta de 7 kilómetros en donde pedalearon y fumaron sus mejores hierbas.

Durante esta edición de la rodada cannábica el orden fue más latente por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de León, ya que los agentes de Movilidad y Tránsito, en todo momento resguardaron el contingente de cientos de ciclistas.

“Esperemos sea esto una apertura como un dialogo, es lo que seguimos diciendo, esperemos que las autoridades estatales abran más pronto el diálogo para abrir mesas de trabajo y se pueda mejorar en el sentido y proteger lo que no nos defiende la federación y a ellos les exigimos a los encargados que se pongan las pilas y que no retrasen las conversaciones hasta el final que es lo que se requiere que desde ahorita ya lo atiendan para que no lleguemos a una regulación que es criminalización más al consumidor”, mencionó el activista.