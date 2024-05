En junio revelarán resultados de encuesta para construcción del monumento por ciclistas fallecidos en León

León, Gto.- Será en los próximos días cuando el municipio de León cierre la encuesta para la colocación de un monumento en alusión a las víctimas ciclistas por atropello. Sin embargo en los lugares no se contempla el Barrio de San Juan de Dios.

Esto pese a que algunas colectividades de ciclistas proponen este lugar ya que es donde el transporte público le arrebató la vida a Arturo N., cuando iba a bordo de su bicicleta y donde colocaron una “bici blanca” para honrar la memoria del fallecido.

Fue la Dirección de Obra Pública de León la encargada de la encuesta donde la ciudadanía pudo votar donde quieren que se coloque el monumento y qué tipo de infraestructura y será en los siguientes días cuando se cierre y posteriormente se darán a conocer los resultados.

Sin embargo, algunos representantes de colectivos como Karla Corona, integrante del colectivo Mujeres en Bici, dijo que el “antimonumento” es insuficiente si no hay una infraestructura adecuada para que las y los ciclistas circulen con seguridad en las calles de la ciudad.

“No podemos quedarnos con la buena voluntad de los conductores de vehículo particular, de transporte público, es necesaria una intervención para garantizar la no repetición, entonces el hablar de un antimonumento y no estar hablando de una intervención en la zona, realmente es parte de una simulación por parte del municipio”, comentó.

Cabe mencionar que el año pasado fue robada del Barrio de San Juan de Dios la “bici blanca” del lugar donde fue atropellado Arturo, pese a que tiene un significado de protesta para las colectividades y para no olvidar que en ese lugar mataron a un ciclista.

De acuerdo a la información oficial de las autoridades, será en el mes de junio cuando se den a conocer los resultados finales y posteriormente continuarán con las fechas para la colocación del monumento que recordará a los ciclistas que han fallecido en accidentes de tránsito en León.









