En Guanajuato, sin reglas ni dinero

LEÓN, GTO.- El secretario de salud del estado de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, aseguró que es increíble que al día de hoy no se tenga certidumbre en la entidad sobre los recursos federales que deberían llegar para la operación del INSABI y que al contrario, los recortes estén a la orden del día.

Y es que tan sólo dentro de lo que se enviaba para el Seguro Popular, el funcionario precisó que Gobierno Federal eliminó 250 millones de pesos de los 4 mil que se enviaban y que, por cierto, no han llegado.

Daniel Díaz se sumó a la declaración del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y confirmó que Guanajuato no ha firmado el convenio con el INSABI debido a que no hay claridad.

Lo que pasa es que no se han definido las reglas de operación y como lo hemos platicado con el gobernador, y otros secretarios, si no es mejor que lo que teníamos no vamos a firmarlo y hasta el momento ha generado más dudas y expectativas porque puede entrada no creció el presupuesto

El funcionario explicó que la opacidad en torno a cómo operará el nuevo sistema genera dudas, molestia y afectaciones a los pacientes principalmente a que, si se apegan a la información oficial que se ha emitido desde la federación, los pacientes que requieran un tercer nivel de atención médica sí tendrían que cubrir el costo de la misma.





EXIGEN BASE DE DATOS

La primera acción de Guanajuato para hacerle frente al recorte sería dejar de atender a pacientes del IMSS y del ISSSTE así como de otros estados de la república, sin embargo Daniel Díaz fue contundente al asegurar que no existe base de datos alguna, ni padrón de afiliación, como existía con el Seguro Popular.

Eso puede estarle quitando lugar en Guanajuato que estén en los grupos vulnerables, de escasos recursos económicos, que no tienen trabajo y por lo tanto no tienen IMSS ni ISSSTE porque se van a venir aquellas personas que se atienden en otra institución y que tienen tiempos de espera muy prolongado o desabasto de medicamentos

Otro de los matices importantes de la entrada del INSABI es que pretende llevar a los estados a la aplicación de programas gratuitos de diálisis y hemodiálisis para todos los pacientes que así lo requieran, algo que sería simple y sencillamente insostenible para las finanzas estatales en materia de salud. Sería catastrófico.





ESPERAN QUE SE RESPETEN LOS ACUERDOS

Díaz Martínez también precisó que el hecho de no firmar el acuerdo es porque en el último Consejo Nacional de Salud se explicó que existirían dos tipos de documento que permitirían trabajar a la par del Instituto sin entregar el sistema.

Hay poca información al respecto, el convenio implica que centralices los servicios de salud pero en el último CONASA se dijo que iba a haber dos tipos de convenio: los estados que lo firmaran y que decidieran que se centralizara el manejo de recursos, y los que no lo firmaran, sí se adhirieran al INSABI, pero que seguirían administrando sus propios recursos y eso no se ha definido

Para colmo, dijo, le hicieron llegar a cada estado poco más de mil 300 hojas de reglas de operación, plagadas de letras chiquitas, pero que se están analizando debido a que tiene enormes similitudes con lo que anteriormente realizaba el Seguro Popular.





DESESPERA LA FALTA DE RECURSOS

Claramente desesperado, Daniel Díaz aseguró que hasta el día de hoy no sabe cuándo ni cómo enviarán los recursos acordados desde el Gobierno Federal; a pregunta expresa sobre cuándo esperan el dinero de la federación aseguró que simplemente no se sabe.

“¡No lo sé! Ya deberían de estar aquí antes de que se lanzara el INSABI, la verdad es increíble, no debió de ser así, todo debe tener un ejercicio de planeación, de presupuestación, de evitar incertidumbre y dudas en la población”, concluyó.