En Guanajuato no se habla de paros: directora del CETIS 21

En Guanajuato, los profesores de CETIS y CBTIS no han hablado de paros laborales como en otros estados en los que argumentan que no han sido basificados y falta de pagos.

Aunque advirtieron que hay cosas que no les gustan, los maestros en Guanajuato están comprometidos con la educación, aseguró la directora del CETIS 21 de la colonia Las Trojes, Dolores Quiroga Ríos.

“Hay una cosa que distingue al estado, los maestros tienen una visión muy diferente, la educación es comprometida habrá cosas que no les gusten y ponemos nuestra misión de educar y estar frente al grupo al frente”, enfatizó.

Los paros de labores se han presentado en diversos lugares del país como Zitácuaro Michoacán y Sinaloa, especialmente en CBTIs y CETIs.

Quiroga Ríos dijo que ese movimiento de carácter sindical y los líderes son quienes pudieran estar enterados y “en mi plantel no he tenido ninguna observación, requerimiento, suposición o siquiera diálogo a través del que me dijeran que quieran hacer paro”.

Aseguró que en sus 30 años de servicio no ha visto un paro laboral en el estado, pero con respecto a lo que pasa en diferentes partes de la república sólo dijo que depende de las características y problemáticas que tenga cada estado.

“Es un apoyo a la red de maestros que están pendiente su basificación, sé que en el estado hay algunos, yo no tengo la información, pero considero que es válido lo que ellos piden, pero también con lo que nos han platicado son instrucciones que se rigen por parte de la Secretaría de Hacienda, que tiene que liberar las plazas para que puedan basificarse en su totalidad, desconozco cuando vaya a suceder eso”, recalcó.

Este medio de comunicación solicitó una entrevista con el maestro y líder sindical, Isidro N., a fin de conocer cuántos son los maestros que aún no tienen su base en el estado, por lo que se acudió a la sucursal de CETIS 77 ubicada en el fraccionamiento Industrial Delta, sin embargo en la entrada, uno de los vigilantes comentó que no se encontraba y que ese día festejaron el Día del Estudiante.