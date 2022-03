Abandonan escuela 70 mil alumnos durante pandemia

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Las clases virtuales y a distancia no fueron atractivas para poco más de 70 mil estudiantes, quienes abandonaron sus estudios y el reto para las autoridades locales es regresarlos a las aulas; la mayor cantidad de deserción se concentró en alumnas y alumnos de preparatoria.

Jorge Enrique Hernández Meza, secretario de Educación de Guanajuato, dijo una de las razones por las que se tomó la decisión de que a partir del lunes siete de marzo sea obligatorio el regreso a las aulas es porque no sólo ya hay condiciones sanitarias para ello, sino también porque se tiene que retomar el proceso educacional en el estado y donde hubo 70 mil 422 estudiantes que ya no le tomaron interés a las clases virtuales y hoy, en el mejor de los casos, están trabajando, pero muchos no están realizando ninguna actividad.

Se busca disminuir la deserción escolar en educación media superior. Fotos: Marco Bedolla | El Sol de Irapuato

“En preescolar no se mide como tal el abandono y en primaria fue muy estándar, no quiere decir que eso sea positivo, es muy negativo, pero quiero decir que es muy similar a lo que ha habido en otros años y por ejemplo (el abandono fue de) 0.7%, en otros años era 0.6%, 0.5%; en secundaria es de 3.6%, pero en media superior es la fracción con más preocupación, pues es de 15.5% y en superior es de 7.9%”, dijo el funcionario estatal durante la rueda de prensa conjunta que hicieron la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud para el tema del retorno a clases presenciales a partir del lunes de manera obligatoria.

Estos porcentajes, traducidos a números, dan que en primaria hubo una deserción de ocho mil 223 estudiantes, los cuales ya no siguieron sus clases en el formato virtual; en secundaria fueron 12 mil 589 estudiantes, mientras que en media superior o preparatoria fueron 37 mil 987 personas, en tanto que en educación superior o universidad fueron 11 mil 623.

“Sí debemos decir que ha sido un abandono, sobre todo en media superior, donde los estudiantes se han puesto a ayudar a la economía familias. ¿Qué tenemos que ofrecerles a ellos? Tenemos que ofrecerles alternativas para que el regreso realmente sea viable, bajo formatos abiertos, flexibles, en formatos de sábados o por la tarde, por ejemplo”, dijo el Secretario de Educación.

1.7 millones de estudiantes regresarán a clases presenciales. Fotos: Marco Bedolla | El Sol de Irapuato

Jorge Hernández Meza consideró que a partir del lunes estos estudiantes que decidieron ya no seguir sus clases virtuales puedan volver a las aulas y por ello habrá un esquema de regularización general, pues en la mayoría de los estudiantes hubo afectaciones por el tema del confinamiento.

“Las poblaciones que tienen un rezago mayor son aquellas que ya estaban mal hace dos años, entonces esta brecha que se generó es una brecha dolorosa que, insisto, no se nota como se notaría cualquier otra catástrofe después de una situación muy dura y sin embargo existe y tenemos que darle el tratamiento adecuado”.

Todo listo para el retorno

Jorge Hernández Meza confirmó lo que publicó en exclusiva Organización Editorial Mexicana de que el regreso a las aulas será obligatorio “no es negociable”.

Dijo que hasta el momento un millón 300 mil estudiantes, equivalentes al 78% de la matrícula de todo el estado, se encuentran en presencialidad parcial o total en 11 mil 488 (95.4%) instituciones educativas.

Por su parte, Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud, informó que los protocolos de actuación en caso de presentar síntomas serán tratados como cualquier contagio, pues destacó que a lo largo del pilotaje y el regreso paulatino a las aulas se ha demostrado que las instituciones no son fuente de infección, sino más bien lugares de contención del virus.

Dijo que desde el inicio del ciclo escolar la tasa de incidencia de contagios entre la comunidad educativa es del 0.29%, con una franca disminución en las últimas semanas al pasar de 200 casos confirmados en promedio a 48.

Señaló que es necesario continuar con los protocolos de salud y los filtros sanitarios establecidos desde casa, al llegar al centro escolar, durante la jornada y a la salida de los planteles educativos. Informó que la Secretaría de Salud realizará revisiones en campo para monitorear las condiciones y aplicación de las medidas sanitarias.

Así, la matrícula escolar en Guanajuato regresa a las aulas un millón 667 mil 111 estudiantes de 12 mil 38 centros escolares de todos los niveles y modalidades educativas.