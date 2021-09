Tras someterse a un aborto, Karla pensó en quitarse la vida

León, Gto.- Karla es profesionista, una mujer tranquila y común, que conoció a un hombre, se enamoró, hasta que la primera vez que tuvo relaciones con él, quedó embarazada, lo supo porque a partir de ese momento se sintió “rara”.

Al compartirle al sujeto lo que estaba pasando, él le confesó que estaba casado y no podía hacerse cargo del bebé, pero ella tampoco lo quería en su vida, y aunque tomar la decisión fue difícil, jamás imaginó lo toda la carga emocional que el proceso implica y no puede creer que hay mujeres que se han practicado hasta ocho abortos.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local León registró dos casos de niñas que tuvieron hijos a los nueve años: Las Libres

Han pasado algunos años, desde que la mujer que nació en una familia católica y a veces recuerda lo que sufrió, aunque las heridas emocionales han sanado, está segura que no se volvería a someter a ningún otro.

Explicó que aunque se atendió en una clínica privada en Ciudad de México y lo que siguió después del proceso fue muy traumático, sobre todo porque en su caso hubo muchos sentimientos de culpa y pensaba en qué hubiera pasado si tuviera a su bebé.

Recordó que como pudo juntó el dinero para que le practicaran el aborto, fue algo muy difícil porque sentía mucho malestar y todo le causaba nauseas.

⬇️Da clic aquí⬇️

ONG celebra fallo de la SCJN por despenalización del aborto

“Estaba tan abrumada con la situación y no podía contar a su familia lo que estaba viviendo en ese momento. Llegué a la clínica y poco a poco me dí cuenta que había muchas mujeres, todas mucho más jóvenes que yo, incluso una de ellas se cubría la cara y estaba acompañada por una mayor, supongo era su mamá. Otra muchacha muy bonita iba con su pareja, un anciano que le acariciaba la pierna de una manera que no pudo haber sido su padre”, compartió.

Puntualizó que en ese lugar la trataron muy bien, incluso antes de tomar la última decisión le hicieron un ultrasonido, pero en su caso ya no había vuelta atrás.

“La doctora me hizo un ultrasonido y trató de mostrarme lo que aparecía en la pantalla, pero no quise verlo porque me dolía mucho. Que hubiera dado porque el hombre del que me enamoré estuviera libre porque así tenía oportunidad de formalizar algo con él, y lo más importante era mi primer hijo y no podía terminar así. En el último momento ya no sabía qué pensar, y preferí no hacerlo, incluso estuve a punto de decir que no antes de que me anestesiaran”, explicó.

La mujer estuvo medicada, pero todo salió bien y entre las recomendaciones que le dieron es que no estuviera cerca de personas que fumaban y que tratara de no correr o hacer ejercicio, que enviara un ultrasonido para revisar que todo estuviera bien y así lo hizo.

Los días posteriores cuando pensó bien lo que había ocurrido fueron un infierno, tanto que pensó en quitarse la vida, lo que jamás había pasado por su mente, debido a que tenía un trabajo, una carrera, amigas y una vida hecha, aunque estaba sola.

A pesar de todo, está a favor del aborto sobre en violaciones en general y sobre todo de las niñas porque si para una mujer es difícil enfrentar una realidad así, no puede entender cómo una niña lo haría.

“Es un procedimiento muy duro para cualquier mujer, yo me consideraba muy fuerte, pero ahora sé que no es así. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), seguramente analizó bien la situación y por algo lo aprobaron, pero yo nunca me volvería a someter a ninguno”, concluyó.