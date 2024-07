En dos años, encuentran más de 60 personas sin vida en pozos de agua en Guanajuato: CEB

León, Gto.- Héctor Díaz Esquerra, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) de Guanajuato, informó que de dos años a la fecha se han encontrado 65 cuerpos de personas sin vida en pozos de agua en desuso.

Esto como parte de una modalidad que colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y autoridades locales han anunciado como un modus operandi de las organizaciones criminales.

Díaz Esquerra informó que para ello están a la espera de maquinaría especializada para rescatar los cuerpos de los pozos en un tiempo más corto y sin dañarlos, pues es un trabajo diferente al que se hace en tierra.

“Tiene casi dos años que estamos trabajando en ese sentido, se han hecho varias recuperaciones, se requiere una maquinaría específica, no es lo mismo hacerlo en tierra que en los pozos, entonces precisamente se busca maquinaría para hacerlo todo de la manera más humana posible para no lastimar los cuerpos y también para hacerlo en el menor tiempo posible, es un nuevo modus operandi en los pozos en desuso que se han ubicado varios (cuerpos)”, dijo.

El funcionario estatal añadió que información más específica como el género de los cuerpos y sus edades está en manos de la Fiscalía que es la responsable de realizar las investigaciones.

“Está en el informe trimestral que está en la página de Secretaría de Gobierno, son 65 cuerpos en aproximadamente dos años para acá, su género lo tiene que determinar fiscalía”, agregó.

Referente a las búsquedas de personas que se están haciendo en centro de rehabilitación y prisiones, Héctor Díaz dijo que hasta el momento no han encontrado positivos y que sólo buscan en los anexos que están regulados.

“Se están haciendo búsquedas en vida todos los días en las visitas a las prisiones, hay que recordar que nosotros podemos acceder e inclusive hemos ido con familias, pero vamos a aquellos anexos que están debidamente registrados y en compañía de la comisión es que no hemos tenido hallazgos en los anexos, desconozco si de la mano con fiscalía a los que no son regulares no podemos acceder” .

Durante las últimas semanas algunos colectivos de búsqueda reportaron el hallazgo de cuerpos sin vida en pozos, entre ellos el del reportero desaparecido en Celaya, Víctor Jiménez y otras personas en Villagrán.