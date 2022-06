En Colinas de Plata el servicio de agua potable fue donde más tardó en recuperarse

Los vecinos de la colonia Colinas de Plata son algunos de los habitantes de la ciudad que más tardaron en normalizar su servicio de abastecimiento de agua potable.

Lo anterior lo confirmó el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) sobre los diversos reportes ciudadanos que se generaron en el área operativa durante los últimos días.

La paramunicipal confirmó que Colinas de Plata fue una de las colonias donde el nivel de agua en aljibes y tinacos tardó en recuperarse debido a estar en una zona alta de la ciudad.

“Sin embargo, el servicio está restablecido, aunque puede presentarse bajas presiones por ser temporada de estiaje”, señaló Sapal a este medio.

El pasado fin de semana, el usuario de Twitter @elzut arrobó a la cuenta de @Sapalleon para informar que desde el jueves 8 de junio no tenían servicio de agua.

La respuesta de la cuenta oficial fue que el reporte estaba canalizado para su revisión.

Al dar un recorrido por la colonia vecinos contaron que el problema era que en la madrugada tienen mucha presión de agua, pero en el transcurso del mediodía deja de haber presión.

“De las 12 a las 8 de la noche no hay agua y luego más tarde sale poquita presión porque yo riego las plantas y ya después hay días en la noche no hay agua y hay domingos que desde la mañana hasta la tarde no hay nada y eso vuelve medio pesado el vivir por aquí”, dijo uno de los vecinos consultados.

Fue el pasado 4 de junio cuando se alertó que debido a las afectaciones en el suministro eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los pozos de la batería La Muralla, el servicio de agua potable podría verse afectado los próximos días en casi 30 colonias de León.

Los vecinos de Colinas de la Plata señalaron que desde el lunes y el martes ya no notaron la problemática que les hizo dejar trastes sucios e incluso ropa sin lavar, por lo que los últimos días fueron los más difíciles para ellos debido al desabasto.

Y aunque la falla fue reparada en pocos días, los vecinos de esta colonia y otras aledañas sufrieron de la falta del líquido vital en una de las temporadas de mayor temperatura y demanda.