En 3 años, Guanajuato dejó de recibir más de 20 mmdp desde la Federación: Cristina Márquez

León, Gto.- En 3 años de Gobierno Federal, Guanajuato ha dejado de recibir más de 20 mil millones de pesos en diferentes rubros de desarrollo e infraestructura, además de que en el paquete presupuestal está considerado en el lugar 32 de 32 estados en la repartición económica, siendo la entidad la sexta economía de México, así lo informó Cristina Márquez Alcalá, diputada local, durante una rueda de prensa del Partido Acción Nacional (PAN).

“Guanajuato es la entidad más castigada, esto lo podemos ver así, porque siendo la sexta economía de la república, somos el estado que recibe menos presupuesto por persona, con alrededor de 11 mil 600 pesos siendo la entidad 32 de 32 en esta medición, esto es algo que muy claramente afecta a nuestro estado y que claramente se ve que el Gobierno Federal no quiere a Guanajuato ni a los guanajuatenses”, dijo.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Siguen productores exigiendo más recursos para el campo en Guanajuato

Por cada año que ha estado al frente del país Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se dejó de recibir 7 mil 400 millones de pesos al estado, dinero que se tomaba en cuenta para el Programa Hidráulico en el estado que tuvo una reducción del 22 por ciento, también se destina para el programa carretero el cual se redujo hasta un 78 por ciento; la diputada local explicó que en temas de salud externo a la pandemia se recibieron 0 pesos para Guanajuato, también para construcción de carreteras fueron 0 pesos y para el estudio de realización de caminos rurales fueron 0 pesos.

Román Cifuentes Negrete, dirigente Estatal del PAN en Guanajuato expresó que el estado se ha visto en la necesidad de implementar diversas estrategias en favor de la economía de los guanajuatenses, pues la Federación ha sido incompetente para resolver los distintos problemas que ha enfrentado la sociedad desde antes de la pandemia.

“Echar mano de un manejo eficiente de deuda pública, de la capacidad para reactivar sectores importantes de la economía uno de ellos dar apoyos durante la etapa de la pandemia a los micro, pequeños y medianos empresarios para efecto de que mantuvieran las fuentes de empleo, para que mantuvieran las entidades económicas”, comentó.

La senadora Alejandra Reynoso Sánchez, mencionó que durante estos 3 años el presidente no ha vivido en la realidad que viven más de 100 millones de mexicanos, incluso comentó que vive en “Pejelandia”, ya que en estos se ha visto el incremento de cientos de productos debido a la inflación que se genera por la falta de inversión y economía en el país.

“El presidente vive en un país que no es el que gobierna y no es el mismo país en el que vivimos más de 100 millones de mexicanas y mexicanos, el presidente no se ha enterado que cada 5 horas fallece un niños con cáncer, que hay desabasto de medicamentos oncológicos y de todas las necesidades de insumos para la salud”, dijo.

Por el momento tanto diputados locales y federales, así como senadores, estarán pendientes del próximo paquete presupuestal que se envíe a los estados desde el mes de septiembre, para poder revisar que sea un paquete justo para el estado, pues el presupuesto anual para cada guanajuatense sigue siendo muy bajo para todo el año.