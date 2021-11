En 2022 Guanajuato debe apostar por proyectos que generen riqueza

Luego de que Héctor Salgado Banda, titular de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) anunciara que no se prevé un endeudamiento para Guanajuato en el próximo año 2022, empresarios en León recomendaron a las autoridades invertir recursos en proyectos productivos que generen riqueza en la región, sobre todo por la baja de recursos que ha tenido el Gobierno Federal hacia el estado, comentó Luis Gerardo González García, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL).

“La deuda no es mala siempre y cuando se tenga con qué pagar, muchos proyectos del mundo, muchas empresas su tradición financiera es el apalancamiento, tú consigues un peso para producir cuatro pesos es muy válido, si tomas un peso prestado y no produces nada es pésimo”, explicó.

De acuerdo con el titular de la SFIA, Guanajuato cuenta todavía con 2 mil millones de pesos disponibles para el paquete presupuestal del 2022, mismos que provienen de la deuda que se aprobó de 5 mil millones de pesos para ejercer el presupuesto en 2021, cuando el estado se vio afectado por la baja de recursos por parte del Gobierno Federal.

Los 2 mil millones de pesos permitirán que no exista un nuevo endeudamiento para el estado, por lo que González García consideró que eso es bueno porque no habrá más deuda, pero también podría ser que se tenga menos inversión en obras o desarrollo, sobre todo porque el Gobierno Federal no ha querido invertir en la entidad sobre esos rubros.

“No nos ha llegado dinero de la Federación y lo que se hizo en inversión a infraestructura fue en base a Pemex, entonces necesitamos que llegue recurso de la Federación para obras de infraestructura que también apuntalan el crecimiento y desarrollo del estado”, mencionó.

La recomendación que hizo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León fue que el recurso se tiene que en Guanajuato se tiene que invertir en proyectos de rendimiento que den productividad al estado y que generen riqueza, para que no se pierda el financiamiento a más programas de la sociedad.

“La idea es que se tiene que tener un muy buen plan de negocios, en qué se va a invertir el dinero, cómo se va a generar el pago y el crecimiento que se va a generar con eso, yo en lo personal pienso que la deuda es muy sana, siempre y cuando se cuide la manera de cómo se va a pagar y se genere recurso, es muy mala si se gasta en regalarla, tirarla en darla en apoyos, necesitamos que esa sea generadora de crecimiento y bienestar”, dijo.

Cabe destacar que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ya ha informado que su prioridad para el presupuesto 2022 será la seguridad, salud, educación, infraestructura y crecimiento económico, sin embargo todavía no se ha dado a conocer el monto para cada rubro en el estado.