Empresarios en León piden esclarecer homicidio de Alejandro Martinez Noguez “El hijo del llanero solititito”

León, Gto. Empresarios del municipio de León se sumaron al reclamo de justicia del comunicador y generador de contenido Alejandro Martínez Noguez “El Hijo del Llanero Solititito” con más de 30 años de experiencia, quien fue asesinado el pasado domingo 4 de agosto, contaba con protección y se trasladaba en una patrulla para realizar su labor periodística.

Roberto Novoa Toscano, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), manifestó que tenía el conocimiento que ya había tenido amenazas y por ello tenía protección, alzó la voz para exigir justicia y para que encuentren a los responsables de este crimen atroz.

Pidió a las autoridades competentes que cese este tipo de atentado debido a que la labor de un periodista es informar a ciudadanos de lo que ocurre en la ciudad así como de las decisiones que se toman en los distintos ámbitos.

“Es una pena que asesinen a empresarios, asesinen a gente inocente que asesinen a reporteros, este reportero ya había tenido amenazas y pidió protección, tenía protección”, mencionó.

“Queremos que se haga justicia, que encuentren a los responsables de este atentado. Entiendo ya se igualó al sexenio de Peña Nieto con más de 40 periodistas asesinados, esperemos que ya no siga pasando”, agregó.

El presidente de CCEL aseguró que estos acontecimientos son lamentables que ocurren en el estado de Guanajuato ya que puede inhibir la vista de visitantes.

“No es agradable estar oyendo este tipo de temas nacionales como en la Mañanera que nos agarraron de carrilla por un buen tiempo”, dijo.

Por su parte, Alejandro Arena Barroso, dirigente de Canaco León también pidió el esclarecimiento de este ataque del periodista celayense.

NO MÁS VIOLENCIA PARA EMPRESARIOS

En cuanto a Julio César Almanza Armas, presidente de la Federación de la Cámara Nacional de Comercio en Tamaulipas (Fecanaco), asesinado en Matamoros, quien contaba con 55 años. Empresarios exigieron terminar con la estrategia de seguridad “Abrazos y no balazos" ya que la inseguridad ha rebasado a todos los mexicanos.

El presidente de Canaco, Alejandro Arena, afirmó que a nivel canaco se hizo un llamado enérgico que las autoridades para que cambien la estrategia de seguridad debido a que es un tema que está rebasado, que si no la cambian va ir de mal en peor.

“El gobierno no puede decir que esta función no les corresponde, específicamente en el estado de Tamaulipas donde dijeron que cada quien se cuide como pueda y contrate su vigilancia personal, eso no puede ser una respuesta de la autoridad competente, para ese tipo de respuestas podemos decir que el derecho de estado no existe y la autoridad simplemente dobló las manos y no quiere seguir con la lucha”, apuntó.

Para concluir, Novoa Toscano negó que empresarios de León reciban algún tipo de amenaza.

“Definitivamente reprobamos el asesinato de León este líder porque todos los que estamos vertidos en esto lo hacemos desinteresadamente, lo hacemos para servir. Definitivamente hay riesgos de señalamientos que uno pueda de diversas índoles, señalamientos a funcionarios de gobierno, el gobierno en su operación, señalamientos en el tema de seguridad y es un tema delicado, es lo que nos toca hacer, sabemos a todo lo que te puedes exponer y lo decimos porque no podemos estar callados. Representamos a un gremio importante, un gremio generador de riqueza y un gremio generador de empleos y debemos asumir nuestra responsabilidad”, finalizó.