Empresarios de Guanajuato piden mantener el Fidesseg y exigen claridad en su manejo

León, Gto.- Empresarios de Guanajuato piden a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo que no desaparezca el Fidesseg. Exhortan a la claridad de los fondos y de las reglas de operación.

Sin embargo, Rosario Corona, secretaria del Nuevo Comienzo, informó que el fideicomiso se renovará con nuevas políticas de uso ya que dos organizaciones de la sociedad civil estaban centralizando el recurso.

Por su parte, Héctor Rodríguez Velázquez, presidente de la Coparmex León, dijo que no se debería de extinguir aunque es muy perfectible.

“Consideramos que no se debería de extinguir, el Fidesseg es algo que funciona, es muy perfectible definitivamente, pero está funcionando y está dando resultados, las A.C. duplican o cuadruplican el recurso y les ayuda al gobierno atender segmentos en poblaciones vulnerables que de otra manera sería más complejo porque hay asociaciones especializadas en cáncer, etc”, comentó.

El empresario añadió que tampoco deben permitir que haya personas que utilicen el recurso como una forma de vivir, por lo que también pidió transparencia.

“Lo que no debemos de permitir es que nadie se aproveche de eso para una forma de vivir, por eso se ha limitado de alguna manera el acceso a este recurso a las asociaciones porque tienen que demostrar que cumplen con todos los requisitos para garantizar que el recurso a través del impuesto de la nómina sea eficiente y se aplique lo que se tenga que aplicar y se vaya lo menos posible al tema burocrático”, agregó.

Añadió que las reglas estaban claras y al cambiarlas tendrían que hacer modificaciones de fondo, aunque sería un retroceso.

No hay claridad

Por su parte, el presidente de la Canaco León, Alejandro Arena Barroso, mencionó que las asociaciones civiles no tienen claridad de lo que pasará con el fideicomiso.

“Las asociaciones civiles no tienen claro qué es lo que sigue, lo que hemos escuchado de gente de gobierno es que ya no hay tema y otros que está sentenciado a morir y no sabemos cuáles son las intenciones del gobierno del estado. Queremos claridad porque queremos la gran labor social que se hace a través de esos fondos y que pedimos que se revise la forma de operar, bienvenidas las mejoras, pero que no desaparezca”.