Empresaria guanajuatense presentará sus productos en el Fashion Week de NY

Muchas son las historias de éxito, en las que hay un arduo trabajo de trasfondo y el relato de la diseñadora Paola Ramírez es una de ellas pues este 2020 su colección será exhibida en el Fashion Week de Nueva York que se realizará del 13 al 17 de septiembre.

La diseñadora y empresaria hace 12 años fundó Altura Siete, con la ilusión de hacerse un lugar en la industria y este año fue invitada por la tienda Flying Solo, un Concept Store ubicado en SoHo, barrio que cuenta con boutiques de diseñador, cadenas de tiendas lujosas y galerías de arte sofisticadas.

Ellos tienen los Fashion Week. Ellos entran en París, Londres y Nueva York y para eso pagas $6,000 dólares para poder entrar al Fashion Week, pero son algunos diseñadores porque como son tantos los que tienen entonces ellos escogen; entonces para este edición me hablaron y me dijeron que si quería participar, no me iban a cobrar nada, me dijeron que si mandaba mi colección y podía colaborar con otros diseñadores; entonces mande yo mi colección y otra colaboración y así fue. Entonces ya me escogieron, le dije que ¡sí claro!, claro que los iba a tener listos y ya así ha sido”, dijo emocionada Paola Ramírez.

Se trata de la primera empresa 100% guanajuatense apoyada por COFOCE que presentará su colección en el evento considerado como el más importante en la industria de la moda.

“Cuando empecé estuve con los de Trista y Malafacha, yo les hacía los zapatos, fueron mis primeros acercamientos a los Fashions Week, como colaboración, pero acá estoy como marca, entonces no nunca. Siempre quise es más ir tan solo y ver, ahora que estuve en Milán en febrero me tocó porque fui en plena semana de la moda, en plena pandemia, me tocó estar en algunos eventos en el de Casadei; una persona que conozco me invitó y me dijo vente vamos a una presentación de Casadei, que es una fabricante calzado, para mí mi Hit, entonces dije sólo es cuestión de que te empieces a mover hasta donde puedas y hasta ahí” dijo Paola.

Una historia de perseverancia

Detrás del éxito de Paola, desde inicios de su carrera profesional, Paola estuvo presente en el mundo del calzado, trabajando en organismos del sector y en varias empresas.

Ha tenido oportunidades laborales, con las que ha tenido la oportunidad de viajar, de desarrollarse como conferencista y “Trend Huntee”, además de relacionarse con fabricantes y proveedores; todo lo aprendido la motivó a crear.

“Siempre fue un sueño tener mi línea y hacerme mis zapatos porque ya lo había hecho, ya había visto que funcionaba, nada más no tenía quién lo fabricara. Porque fabricantes en sí ¡Paola está muy bonito! ¿Pero sabes qué? iban más despacio en el tema de aventarse y entendible porque su mercado era otro”. Comentó Paola.

Hoy, Altura Siete cuenta con tiendas físicas en León, Monterrey y Culiacán, además de ofertar sus productos en su propia tienda en línea.

Fue contactada por Flying Solo porque querían conocer sus productos. Al revisar su propuesta, de inmediato fue invitada a vender sus productos en la plataforma y meses después a participar en el Fashion Week de NY

La fundadora de Altura Siete señaló que la orientación de COFOCE la motivó incluso a cambiar radicalmente su estrategia de venta: si bien cuenta con tiendas físicas para posicionar su marca, hoy, decidió apostarle a la reinvención de su página web y exponenciar su eCommerce.